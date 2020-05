ANDRÉ DIZ QUE VAI PROCESSAR REVISTA E VOLTA REAFIRMAR APOIO A EDVALDO NOGUEIRA

28/05/20 - 16:04:31

O ex-deputado federal e atual secretário do governo do Rio de Janeiro, André Moura (PSC), reafirmou na manhã desta quinta-feira (28) que ele e seu agrupamento político irá apoiar a pré-candidatura do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT).

Em entrevista concedida ao programa Liberdade sem Censura, na FM 100.3, André Moura comentou sobre o envolvimento de seu nome em matéria divulgada por uma revista de circulação nacional e informou que irá processar o jornalista e a empresa, já que à época, não tinha vinculo com o governo do Rio.

Ainda sobre o RJ, André disse que chegou a sentir discriminação, já que era de fora e estava assumindo um dos principais cargos, porém lembrou que “já tínhamos experiência, desde quando fui líder do governo de Michel Temer, onde mantive um bom relacionamento com o congresso, o que nos facilitou a conseguir verbas para o nosso estado”, disse André em entrevista aos radialistas Ewerton Jr. e André Barros.

Ao comentar sobre a política em Sergipe, André garantiu que não irá disputar nenhum cargo eletivo em 2020, e disse que seu foco é em 2022, porém seu partido já tem definido 36 pré-candidaturas no interior do estado e que, em Aracaju, o apoio será à reeleição de Edvaldo Nogueira. “Todos sabem o volume de recursos que trouxe para Aracaju”, afirmou.