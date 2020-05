Atletas de Karatê da Unit conquistam medalhas no campeonato de Kata Virtual

28/05/20 - 08:26:55

Numa promoção inédita das Federações Universitárias do Nordeste, com a chancela da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, foram realizados nos dias 23 e 24, os Jogos Universitários do Nordeste – JUNEs, na modalidade virtual do Karatê.

Sergipe esteve representado por quatro atletas estudantes da Unit e obteve lugar de destaque, uma vez que dois deles, Guilherme Garcez e Manuella Souza, obtiveram o 1º e o 3º lugar, respectivamente.

“Diversos atletas participaram de um evento que ocorreu pela primeira vez de forma virtual e tirou deles a preocupação e a ansiedade inicial, porque, mesmo sendo por meio do vídeo, existe a preocupação de competir da melhor maneira, já que o julgamento foi feito por seis árbitros”, pondera o coordenador de esportes da Unit, professor Walter Thiessen.

Em se tratando do estímulo que a competição promoveu entre os caratecas que retomaram seus treinos, mesmo que de forma isolada, o professor Walter espera que iniciativas semelhantes possam ocorrer com as demais modalidades esportivas.

“É importante tirar os atletas desse quadro de isolamento, porque muitos deles têm até dificuldade de competir, já que é a competição a peça fundamental para a motivação de qualquer atleta”, acrescenta Thiessen.

Sob a ótica da Coordenação de Esportes, o professor Walter considera que o resultado da competição tem importância ímpar, uma vez que a Unit entrou para a história com os resultados obtidos por Guilherme e Manuella. “Estamos mais uma vez inovando e integrando a história do desporto universitário”, pondera o professor Walter que tem como meta estimular os alunos atletas à prática desportiva.

O medalhista de ouro Guilherme se sente orgulhoso pelo resultado disputado com mais de vinte atletas não apenas pela conquista em si, mas pela característica da competição.

“Considero essa competição muito importante, porque estamos em meio à quarentena, e nós atletas, sentimos muito disso, porque as diversas competições das quais eu poderia participar foram adiadas ou remarcadas”, esclarece Guilherme, lamentando que a necessidade de isolamento social torna difícil manter o ritmo de treinamento que é necessário para se manter preparado.

“Temos de nos preparar da melhor forma possível para não sentir tanto quando retornar às atividades desportivas”, acrescenta o atleta. Ele lembra, contudo, que tem procurado se preparar diariamente não apenas fisicamente, mas com o uso de uma alimentação adequada.

Sobre a competição do Kata Virtual, Guilherme diz que serviu para matar a saudade do meio competitivo e, mesmo com o nervosismo característico, o momento foi importante para mostrar que o céu é o limite quando o que está em jogo é a vitória.

Guilherme competiu com atletas que têm vivenciado no âmbito universitário há mais de três anos. “São atletas que já vêm no Circuito Universitário há bastante tempo. Foi muito bom ter ganhado para justamente ver como eu estou e se estou realmente no caminho certo, me preparando de maneira correta”, finaliza Guilherme, esperançoso de que ao final da pandemia possa regressar ao tatame com força total para novas conquistas.

Também participaram do Kata Virtual, representando a Unit, os atletas Valfredo Gabriel de França Oliveira e Leonardo Rodrigues Almeida.

Assessoria de Imprensa Unit