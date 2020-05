Chuvas voltam a cair nesta quinta-feira e muro de casa desaba em bairro na cidade Aracaju

28/05/20 - 10:04:37

O muro de uma residência localizada no bairro Cidade Nova em Aracaju, desabou na manhã desta quinta-feira (28) por conta da chuva torrencial que atingiu a capital. Ninguém foi atingido, havendo apenas danos materiais.

Uma equipe da Defesa Civil da capital está no local e outras estão circulando para verificar mais ocorrências. O órgão pode ser acionada pelo telefone 199. De acordo com o major Silvio Prado, coordenador da Defesa Civil Municipal, a queda do muro comprometeu duas residências.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem ocorrer durante todo o dia na cidade e a previsão é que o acumulado do dia fique em torno de 30 milímetros. A Defesa Civil Municipal informa ainda que até o momento já choveu 12mm na capital e a previsão é que mais chuvas ocorram a partir das 18h de hoje.

Há possibilidade de pancadas de chuva em todo o estado. A média histórica para todo o mês de maio foi ultrapassado na última semana. Até o dia 22, no litoral, já havia sido registrado 360 milímetros (a média é de 320 mm); no Agreste, foram 270 mm (média de 220 mm); e no Sertão, os registros foram de 150 mm (média de 120 mm).

Foto: Semdec