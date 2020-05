DEFESA CIVIL DE ARACAJU ALERTA PARA POSSIBILIDADE DE CHUVAS INTENSAS

28/05/20 - 13:01:38

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém suas equipes em atenção para a possibilidade de chuvas intensas na capital, nas próximas 24h. O aviso emitido pelos institutos de meteorologia indica que as precipitações podem vir acompanhadas por ventos fortes e descargas elétricas.

De maneira preventiva, na manhã desta quinta-feira, 28, foi enviada uma mensagem para os mais 45 mil celulares cadastrados no Serviço de Alerta por SMS – 40199, da Defesa Civil, na capital. O recursos visa alcançar, principalmente, os moradores das áreas de risco, de maneira que possam redobrar as observações para possível situações de risco.

“Caso qualquer situação de anormalidade, provocada pelas chuvas, venha a ser constatada, orientamos que a população acione, imediatamente, a Defesa Civil, através do número emergencial 199, que funciona 24h por dia”, indicou o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

As ações preventivas e em resposta às chuvas ocorrem de forma integrada com os demais órgãos da Prefeitura de Aracaju, que atuam a partir das diretrizes estabelecidas no Plano de Contingência para chuvas. O objetivo é minimizar riscos e prestar um rápido atendimento à população aracajuana, em casos de emergência.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica possibilidade de que o acumulado de chuva possa chegar a 50mm, em 24h. Até o final da manhã desta quinta-feira, o volume registrado nos pluviômetros da capital indicaram 12.8 mm, nas últimas 12h.

Informações e foto AAN