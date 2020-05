Georgeo cobra mais empenho da Deso na prestação dos serviços

28/05/20 - 05:41:53

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) cobrou do presidente da Deso, Carlos Melo, mais empenho da empresa na resolução das constantes faltas de água nos municípios sergipanos. O pleito aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), durante a Sessão Remota da Assembleia Legislativa.

A ideia da audiência com Carlos Melo, que foi proposta através de um requerimento convite do deputado Georgeo, era esclarecer a cobrança dos altos valores na fatura de abril e também o motivo das constantes faltas de água nos municípios sergipanos.

“Nós recebemos muitas reclamações sobre os preços que foram cobrados no mês de abril e precisávamos de uma resposta. Além disso, a população não aguenta mais as constantes faltas de água e a Deso precisava esclarecer também esta questão”.

Para Georgeo, o presidente da Deso foi muito otimista em suas explicações. “Vimos uma explanação muito positiva de Carlos Melo, mas sabemos que a realidade é completamente diferente. A Deso é uma das empresas sergipanas que mais recebem reclamações sobre a prestação dos seus serviços”.

Outro pleito cobrado pelo parlamentar foi a resolução da falta de água em Ribeirópolis, Aparecida, Moita Bonita e São Miguel do Aleixo. De acordo com o deputado, os moradores daquela região são muito prejudicados com a falta de água. “A região de Ribeirópolis é muito castigada com a falta de água. Sempre recebo reclamações dos moradores de lá”.

Georgeo também falou sobre a finalização da Adutora do Alto São Francisco. “A finalização da Adutora do Alto São Francisco beneficiaria toda a região de Ribeirópolis, Aparecida, Moita Bonita e Aleixo. Mas infelizmente, é uma obra que se arrasta a vários anos”.

