Gigante pelo mal que faz

28/05/20 - 00:33:55

Diógenes Brayner – [email protected]

Sergipe começa a mostrar que a pandemia está crescente. Triste e preocupante. Cidades do interior – antes como se estivessem em outro mundo – hoje já demonstram absoluta preocupação com a doença, que vai se alastrando. Ontem, um médico do Huse, atarantado, disse que não existe uma data certa do vírus se extinguir e ninguém sabe o que pode acontecer. Apenas tem certeza que ele veio para mudar o mundo. Seria uma experiência de “vida antes e após o Covid-19”.

A única coisa que se tem absoluta certe é que a vida vai continuar. Não avalia se será como antes. Mas a verdade é que não pode parar, embora seja prudente, até como gesto para se salvar, que se pratique o isolamento social, não desacredite e nem brinque com a letalidade e força do vírus. Preserve a orientação de usar máscaras e lavar as mãos com álcool gel. Um fato, entretanto: em uma era de avanço tecnológico e científico, um vírus aparece assim, do quase nada, e sai por aí destruindo vidas pelo mundo.

Pior: sem um medicamento adequado e muito menos uma vacina que o combata. Talvez esteja aí o mistério, que fortalece teorias religiosas ortodoxas, que se depara no Apocalipse. Seria realmente o início do fim do mundo? A verdade é que a ciência está debruçada na descoberta da origem do novo coronavírus, que escolheu a cidade de Wuhan, na China Central, com 10 milhões de habitantes, para aparecer. Hoje pode estar em qualquer bairro de Aracaju ou em alguns povoados distantes no sertão sergipano, com a mesma força e letalidade com que surgiu.

Teria saído de laboratório? Ou realmente estava imerso em sopas de morcegos que compõem o cardápio da região? Difícil identificar a origem, mesmo com a estrutura que a ciência adquiriu em tempos de avanços cibernéticos e de infinita tecnologia em todos os segmentos que formam e integram vidas. É mais difícil chegar ao vírus – e conhecê-lo com maior profundidade – que navegar pelo espaço infinito, descobrir novos mundos e encontrar neles um planeta que se assemelhe a terra.

O Vírus é um desafio à genialidade científica. Um ser invisível que talvez possa destruir todos os estudos para se chegar a uma vacina ou remédios contra ele. Uma criatura que veio para desmanchar teses científicas, análises do impossível e se manter no ar gelado da antártica, no sol escaldante do Saara, ou no calor do Ceará, sem se deixar analisar e avaliar pela genialidade dos homens. Apenas uma coisa o detém – pelo menos por enquanto – o isolamento social. Ficar em casa, curtir livros, jogos e a internet, com saudades de netos, filhos, irmãos, pai, mãe, amigos e, o pior, do abraço forte do homem ou mulher que ama.

O jeito é aguardar e ficar feliz por não estar contaminado, ao tempo em que assiste a indiferença do vírus em relação às posições sociais. Ataca a todos sem preconceito e causa a mesma dor terrível que nenhum ser humano merece. Há apenas um alento: tudo passará. E a vida pode voltar ao normal, mas com a marca eterna de uma tragédia que ficará na mente de toda uma geração, que jamais imaginou se tornar refém de um ser minúsculo e invisível, mas gigante pelo mal que faz.

Povo está nas ruas

Em Aracaju, parte significativa da população está nas ruas, principalmente no bairro 13 de Julho. Não há diferença dos saudosos dias em que o vírus não fora exposto.

*** Nas proximidades dos supermercados, não se pode dizer que exista “isolamento social”. Muita gente não está nem aí para o que possa acontecer.

*** Nos supermercados, entretanto, estão obedecendo determinações sanitárias, colocaram pias para lavar as mãos, ainda põem álcool e esterilizam carrinhos.

Leitos no Huse

Os 27 leitos de UTI do Huse para pacientes que adquiriram o Covid-19 estão ocupados. Foi criada uma nova enfermaria, com mais 29 leitos, para quem chega em situação moderada da doença.

*** Um médico respeitado, que atua no hospital, diz que a situação geral do sistema de saúde no Estado começa a ter problemas graves em razão da demanda.

Tem seu preço

O médico (pediu off do nome) diz que a população não está respeitando o isolamento e adverte que se continuar assim pode-se chegar a um percentual de até 70% de pessoas que adquiram vírus.

*** Também admite que o distanciamento tenha um preço, porque a vida é importante “tanto para evitar a morte pela doença, quanto por falta de comida”.

*** Mesmo assim, ele diz que o isolamento social tem que ser cumprido para evitar o maior número de contaminação.

Uma má previsão

Um técnico da Saúde faz uma previsão que não é boa: se os sergipanos, principalmente de Aracaju, não levarem a sério o isolamento social, a situação ficará insustentável.

*** – Ninguém crie expectativa em relação à flexibilidade do decreto e abertura de parte do comércio. A tendência é apertar mais.

Rogério acusa

O líder do PT no Congresso, senador Rogério Carvalho acusa o presidente Jair Bolsonaro sabotar o combate à pandemia do Covid-19 desde o início.

*** Segundo Rogério, o presidente incentivou pessoas a boicotarem o isolamento social nos Estados. Defendeu a contaminação em massa. Ignorou cientistas e a OMS.

Lula e entrevista

O ex-presidente Lula, em entrevista ontem à Jovem Pan, em Aracaju, deixou claro: “respeito Edvaldo Nogueira, mas hoje nossas bandeiras são distintas. Eu defendo muito uma candidatura própria do PT e sei que Marcio Macdo é o nome.

*** – Estamos vivendo um momento muito difícil e acho que, neste momento, o foco tem que ser a Covid e não o processo eleitoral, disse.

Considera “muito boa”

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, considerou a entrevista de Lula “muito boa” e acrescentou: “vamos ver se, a partir dela, dará mais peso à candidatura”.

*** João Daniel disse que Lula deixou bem claro que vai apoiar o candidato do PT, independente da amizade que tem com Jackson Barreto e Edvaldo Nogueira.

O capitão e o STF

O deputado estadual Capitão Samuel diz que o STF vai acabar com o Brasil se continuar agindo como deuses.

*** Diz ainda que o STF usurpa funções constitucionais do Executivo, Ministério Público e entre os ministros existem acusações de propriedade de escritórios de advocacia.

***- Quer dizer, cobra escanteio, cabeceia, também é goleiro, além de juiz do jogo, ironiza.

Rodrigo relata

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) disse ontem que “há três semanas tive minha casa invadida pela Polícia Federal”.

*** Razão: “supostamente teria compartilhado uma notícia falsa contra o senador Alessandro Vieira, autor do projeto de censura na internet”.

*** – Tudo isso porque sou oposição ao senador, disse.

Sobre Danielle

Um membro do grupo ligado ao senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse, terça-feira à noite, que a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia, iria comunicar hoje a ele que iria desistir de disputar o mandato.

*** Danielle teria admitido que não estivesse sentindo empolgação do eleitor. A notícia não foi divulgada para checagem junto ao próprio senador.

Avaliando consultas

Conversei com o senador Alessandro ontem, no início da tarde, via whatsaap, e relatei a informação passada por um seu aliado de que Danielle desistiria da candidatura.

*** Respondeu rápido: “Ninguém ligado ao grupo espalharia essa mentira.” Em poucas palavras chamou o colunista de mentiroso.

*** Em seguida sugeriu: “reavalie essa pessoa. Na realidade, estamos avaliando as últimas consultas internas como muito positivas, com crescimento constante e sólido”.

*** – Simplesmente não há como alguém próximo falar em desistência. Tem muita gente que se anuncia aliado, mas não passa na porta. Sergipe é pequeno. Deduziu.

Paulo contesta

O deputado Gilmar Carvalho fez uma avaliação de pré-candidaturas, ontem, e citou apenas quatro nomes: Danielle Garcia, Georlize Teles, Valadares Filho e Emília Corrêa.

*** O pré-candidato pelo DC, delegado Paulo Márcio, não gostou da ausência, admite que Gilmar “presta um enorme desserviço à democracia”.

*** E explica: “na medida em que desinforma e confunde o eleitorado aracajuano despreza um hercúleo e exitoso trabalho de reconstrução e articulação política levado a efeito pelo Democracia Cristã (DC)”.

Bom bate papo

Eduardo Guimarães – Não foi só Globo e Folha. Foram vários órgãos de imprensa. Aquelas 30 pessoas estavam agressivas e violentas.

Diz a Folha – “Em live com alvos de ação do STF, Eduardo Bolsonaro defende reação enérgica a Moraes e Celso.

Isso é grave – Estados estimam que crise do coronavírus pode gerar queda de até R$20 bilhões em recursos do Fundeb.

Poder360 – Senado Federal aprova medida provisória que aumentou salário mínimo para R$ 1.045.

Marcelo Marloch – Quando você morre, você não sabe que está morto. Quem sofre são os outros. É a mesma coisa quando você é um idiota.

BRPolítica – Eduardo Bolsonaro diz que quando o presidente não tiver mais saída e tiver que tomar uma medida enérgica ele que será taxado como ditador’, afirmou o deputado em live na internet.

Fake news – O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, diz que fake news ‘minam instituições e contaminam a sociedade’.

Marco legal – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) defende marco legal sobre fake news e quer responsabilizar plataformas