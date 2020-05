GOGETTI DIZ QUE IMPASSE DA PREFEITURA DE LAGARTO AINDA IMPEDE OBRA DA DESO

28/05/20 - 06:49:17

A deputada Goretti Reis, em audiência nesta quarta-feira (27), com o diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Carlos Fernandes de Melo Neto, fez algumas cobranças sobre a falta de conclusão de obras da Deso na cidade de Lagarto.

A maior preocupação da parlamentar é com as obras da duplicação da adutora de ampliação do Sistema Integrado do Piauitinga, adutora que abastece os municípios de Salgado, Lagarto, Simão Dias e Riachão do Dantas. Serão destinados um total de R$ 83 milhões para a execução da obra. Mas, por picuinha política, por parte da prefeitura de Lagarto, o serviço de levar água de qualidade para os mais de 170 mil habitantes da região, está atrasando o projeto. A deputada ouviu com indignação a resposta sobre a duplicação da adutora.

Segundo Carlos Melo, quando a prefeitura proibiu o inicio da obra, foi adiantado outros trechos, como a parte de Salgado, por exemplo. “Precisamos dialogar com a prefeita, porque isso vai gerar mais custos, uma vez que o impasse ainda existe, justamente naquele trecho que a prefeitura quer pavimentar. Seria bom fazer primeiro a obra da adutora e depois a prefeitura pavimentasse a parte que eles têm interesse, que é o motivo desse impasse”, explicou o diretor da Deso, Carlos Melo.

“Lamentável a iniciativa da prefeitura que em momento algum pensa na população. Mas parabenizo e agradeço a vinda do diretor-presidente da Deso, aqui na Casa. Sei de seu compromisso na pasta e de suas ações para tranquilizar o povo sergipano, principalmente nesse momento de pandemia em que precisamos ainda mais da água”, pontuou a parlamentar.

Na ocasião também falou do problema na Taboca, no povoado Jenipapo que abastece grande parte daquela comunidade e que provavelmente a solução seria uma represa maior, um reservatório e quem sabe uma barragem para conter a água e dispor de um melhor abastecimento. O povoado Brasília, que é populoso, também tem enfrentado dificuldades com a falta de água. “É necessário aumentar o número de poços, de bombas para captar melhor o volume de água. Talvez ligando o sistema ao próprio povoado Jenipapo. Caso precise de recursos, iremos mobilizar deputados da região, para disponibilizarem suas emendas parlamentares”, disse Goretti.

O sistema de esgotamento sanitário já deveria, inclusive, ter sido concluído. A obra na localidade tem causado transtornos em vários pontos da cidade, como ligações antecipadas por parte dos moradores, de forma inadequada. “É preciso ver os impasses da justiça para sanar de vez essa questão. É preciso que a DESO veja o que realmente está faltando por parte da empresa. Muitos transtornos causados e o sistema de tratamento já está pronto, mas infelizmente sem funcionar como deveria. Agradeço ao governo por ter disponibilizado o recurso e ao diretor da Deso, Carlos Melo, que se comprometeu em nos próximos dias, juntamente com os técnicos, achar soluções para nossas demandas em benefício dos lagartenses”, concluiu Reis.

Fonte e foto assessoria