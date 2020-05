Hemose alerta para importância da doação de sangue durante pandemia de coronavírus

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convoca a população sergipana para colaborar com o serviço de doação e restaurar os estoques de todos os grupos sanguíneos: O, A, B e Ab positivo e negativo. Depois das análises sorológicas o sangue é encaminhado para atendimento de pacientes na rede hospitalar do estado.

“Estamos enfrentando uma pandemia mundial de coronavírus, porém é preciso lembrar que os pacientes que fazem uso contínuo do sangue em seus tratamentos não podem sobreviver sem esse sangue”, adverte a enfermeira Florita Aquino, gerente de Coleta.

O sangue coletado e processado no Hemocentro de Sergipe atende pacientes oncológicos, com dengue, aplasias medular, pessoas com anemias crônicas, a exemplo da anemia falciforme, e outras doenças hematológicas.

“Nas últimas semanas, as doações de sangue realizadas aqui no setor de coleta caíram de 70 para 50 ao dia. Esse número é insuficiente para atender o Huse, os hospitais regionais e maternidades espalhados pelo estado”, explica a enfermeira.

“Você que é doador ou mesmo quem nunca doou, se está em bom estado de saúde, tem 16 a 69 anos de idade, pesa acima de 50 quilos e não apresenta sintomas de gripe ou resfriado, venha até o hemocentro para ajudar na manutenção do tratamento dos pacientes”, reafirma Aquino.

Serviço

O Hemose ampliou o serviço de agendamento para doação de sangue individual e de grupos de até quinze pessoas, através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174. A medida visa evitar a possível propagação da Covid-19, com os seguintes cuidados: evitar aglomeração de pessoas, realizar assepsia das mãos com água e sabão ou álcool gel e o uso de máscara.

Impedimentos coronavirus

Não pode doar sangue por um período de 30 dias, o cidadão que apresentou sintomas da doença, quem esteve em viagem internacional recente, quem teve contato com pessoas que tiveram a infecção viral e quem teve contato com casos suspeitos em avaliação. Já o indivíduo que teve a Covid-19, deve aguardar 90 dias, para doar sangue.

Fonte e foto ASN