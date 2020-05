HOMEM É ASSASSINADO A TIROS EM POVOADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

28/05/20 - 05:00:22

Um homem identificado como Nivalmir de Jesus, 48 anos, foi assassinado na tarde da quarta-feira (27), no povoado Cabeça do Russo em Itabaiana.

As informações passadas pelos policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), são de que os militares foram acionados para a ocorrência através do 190 e ao chegar ao local, encontraram o homem morto.

Até o momento ainda não há informações sobre a autoria do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

Foto: 3º BPM