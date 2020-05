HOMEM SEM HABILITAÇÃO PROVOCA GRAVE ACIDENTE EM CRUZAMENTO EM ARACAJU

28/05/20 - 06:05:45

Policiais da CPTran flagrou nesta quarta-feira (27) dirigindo um veículo sem estar habilitado. O fato foi registrado por volta das 19 horas, quando houve uma colisão lateral (abalroamento) no cruzamento da Rua Acre com Rio Grande do Sul, em Aracaju entre um Celta e um taxi.

O condutor do táxi e o passageiro foram conduzidos pelo SAMU. Já o condutor do Celta, que não estava embriagado, constatado através do teste do bafômetro (etilometro) responderá na justiça através de Termo Circunstanciado por direção perigosa (conduzir veículo sem possuir Habilitação), conforme art 309 do CTB.

Informações e foto CPTRAN