Homenagens provocam comentários sobre a possibilidade da permanência de secretário

28/05/20 - 05:21:53

O dia do aniversário é um momento especial de renovação para a alma e espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza, a capacidade de desabrochar a cada nova estação e a (nós) capacidade de recomeçar a cada ano.

Com base nisso, durante a realização de mais uma sessão on-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), os vereadores em quase toda a sua totalidade aproveitou a plenária remota para parabenizar o Secretário Municipal de Governo, Jorginho Araújo Filho, por passagem da data natalícia.

“Tornou-se um grande amigo e gestor para o seu povo”, disse o vereador Juvêncio Oliveira.

Dentre os inúmeros termos utilizados pelos parlamentares em relação a Jorginho Araújo, foram destacadas a sua lealdade e o comprometimento ao projeto do grupo e à gestão do prefeito, por ser um nome jovem e um gestor competente, que tem agregado com sua sabedoria a atual administração.

Durante pronunciamento, o líder do governo, vereador Vinícius Porto (PDT), propôs que a sessão fosse denominada de “Jorginho Araújo”, em homenagem ao jovem secretário.

Diante de tantos elogios, fica uma dúvida: Jorginho permanece na pasta, após o período de desincompatibilização [04 de junho], ou afasta-se da função.

O certo é que o jovem representante do PSD fortaleceria à chapa da reeleição de Edvaldo. Pois, além de ser um nome ligado ao deputado federal Fábio Mitidieri, Jorginho representa a renovação na política aracajuana.

Fonte e foto assessoria