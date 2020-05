Huse orienta pacientes oncológicos sobre fluxo de atendimento durante a pandemia

Desde o último dia 24 de março, o Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), está passando por um novo fluxo no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi tomada para evitar aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), visando uma maior proteção de pacientes, acompanhantes e profissionais. O fluxo de entrada dos usuários obedecem uma classificação por horários que vão das 6h30 às 17h.

De acordo com a coordenadora da Oncologia do Huse, Meire Jane Oliveira, a medida vem agradando os usuários. “Esse fluxo foi elaborado para melhor assistir nossos pacientes que se deslocam muito cedo dos seus municípios para o nosso ambulatório, além dos outros que já são da capital. Alguns usuários conseguem compreender o funcionamento do novo fluxo e a importância dele, mas para outros ainda falta um melhor entendimento, pois tem seu atendimento marcado para a tarde e vai no período da manhã”, explicou a coordenadora.

Na área externa da Oncologia foi montado um toldo com cadeiras para abrigar os usuários e seus acompanhantes de sol e chuva, enquanto aguardam a chamada para entrada na unidade. Além disso, um espaço na lateral da Oncologia também serve de abrigo com mesas, cadeiras e bancos. Para a professora Ana Aparecida Martins, acompanhante de um paciente oncológico, a mudança no fluxo de atendimento não gerou problemas para ela e nem para o pai que faz tratamento contra um câncer de próstata.

“Sabemos que estamos vivendo uma pandemia e temos que respeitar as novas regras que são elaboradas para melhor nos assistir. Meu pai faz tratamento aqui na Oncologia do Huse há 8 meses e nunca tive dificuldade em atendimento ou tratamento. Pelo contrário, sou muito grata a equipe que existe aqui e que cuidam muito bem de todos. A gente já sabe o horário que deve estar aqui tanto para o tratamento, quanto para a consulta ambulatorial, então, só venho com ele nesse horário. Já outros precisam chegar mais cedo porque são do interior e dependem do transporte da prefeitura”, disse a professora Ana Aparecida Martins.

A gerente do Ambulatório da Oncologia, Aline Ramos Oliveira, pede a compreensão dos usuários. “Estamos atendendo todos os pacientes, não paramos a nossa assistência, nem mesmo durante os feriados decretados pelo governo, tudo para não prejudicar o tratamento dos nossos usuários. Vale ressaltar que estamos constantemente pedindo a colaboração deles que muitas vezes não obedecem os horários determinados pelo novo cronograma. Isso gera aglomeração na porta porque o paciente vem com mais de um acompanhante, fora do horário do seu atendimento e muitos motoristas ficam aguardando também no local”, ressaltou a gerente.

Os horários obedecem o seguinte cronograma:

06h30: pediatria (pacientes crianças que vão fazer fisioterapia ou consulta); quimioterapia adulto (pacientes agendados para o período da manhã); cirurgias (pacientes que tem programação de cirurgias para o dia); prioritários (pacientes acamados, cadeirantes e maiores de 80 anos);

7h: pacientes que têm consulta com a hematologia adulto (exceto na sexta que entrarão também os pacientes de Drº Dênio (CP) e de Drº Diogo;

7h30: pacientes com consulta para oncologia clínica adulto;

8h: pacientes para consulta com os demais especialistas;

8h30 às 11h30: entrada para a liberação de medicamentos orais e injetáveis (10 pessoas a cada 10 minutos), preferencialmente pacientes não residentes em Aracaju;

12h: pacientes de quimioterapia adulto no período da tarde, além de prioritários que são aqueles acamados, cadeirantes e maiores de 80 anos;

12h30: pacientes para consulta com oncologista clínico.

13h: entrada dos pacientes para as demais especialidades;

14h às 17h: liberação de medicamentos orais e injetáveis (10 pessoas a cada 10 minutos). As consultas de retorno serão agendadas pelos telefones: 3216-2611/3216-2661;

11 às 13h e 15h às 17h: marcação de consultas de primeira vez no serviço e na especialidade.

