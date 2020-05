Laranjeiras: Vereadores voltam a cobrar ações efetivas da Prefeitura

28/05/20 - 06:39:20

A Câmara Municipal de Laranjeiras realizou nesta terça-feira, 26, mais duas sessões de forma remota, por conta da pandemia do novo coronavírus. Os vereadores voltaram a criticar a morosidade na gestão do prefeito Paulão da Varzinhas, que até agora, segundo eles, não executou ações efetivas na prevenção e combate à COVID-19, mesmo tendo recebido mais de R$ 5 milhões para este fim.

Ainda, de acordo com os representantes do legislativo municipal, a Prefeitura não vem prestando assistência adequada às famílias atingidas pela enchente ocorrida na semana passada.

“É verdade que houve equipes da PML auxiliando os atingidos, mas deixou a desejar. Relatos nas redes sociais dizem que o rio começou a invadir as casas às 3 horas da madrugada, a ajuda da prefeitura só veio às nove da manhã. Até o trator que foi enviado para auxiliar faltou combustível. Como pode isso?”, Indagou o vereador Jânio Dias.

Há algum tempo cobrando ações do Executivo a respeito das enchentes, que ocorrem todos os anos, através de indicações, os vereadores destacaram que o prefeito não atende uma, sequer.

“Os casos de COVID vêm aumentando em Laranjeiras, a chuva causou um estrago grande no município e não vemos nada de ações concretas por parte da Prefeitura. A população está sofrendo de diversas formas, sem assistência social e de saúde, principalmente. Além disso, muitas famílias estão passando fome. Será que a gestão municipal não vê o que está acontecendo? Infelizmente, os vereadores não podem executar, apenas cobrar da gestão, já que a legislação não nos dá autonomia para fazer esse papel. Os auxílios que prestamos ao povo são do nosso bolso”, afirmou o vereador JJ.

Brasilina Borges se solidarizou com as reclamações do Vereador JJ e disse: “gostaríamos de ver uma Laranjeiras diferente, com pessoas sendo tratadas de forma digna, sem fome e sem miséria. Já apresentamos nesta casa várias indicações e o prefeito não nos atende. A nossa reclamação vem do povo, são solicitações do povo. Laranjeiras hoje parece um município abandonado, em que o mato toma conta, o calçamento está péssimo e etc. Será que o senhor prefeito dorme bem com uma situação dessas?”, indagou Brasilina.

O vereador Adriano Carvalho enfatizou a falta de planejamento e ações efetivas. Na questão da enchente, por exemplo, a Prefeitura parece que fica esperando pela Defesa Civil Estadual. Há muito tempo venho cobrando a relação dos integrantes da Defesa Civil Municipal, mas isso nunca foi enviado. Quando acontece uma tragédia dessa, o povo nem sabe a quem recorrer. A meu ver, o prefeito deveria administrar de verdade. A cada sessão, nós fazemos denúncia com diversas irregularidades na Prefeitura, cobramos do prefeito as soluções e nada é feito”, ressaltou Adriano.

