Lidér do Governo diz que Belivaldo tem estudo para retomada da atividade econômica - FaxAju

Lidér do Governo diz que Belivaldo tem estudo para retomada da atividade econômica

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), durante a sessão remota na manhã dessa quinta-feira (28), por videoconferência, confirmou que o governador Belivaldo Chagas (PSD) já possui em estudos projetos de retomada da atividade econômica. Em sua fala, Zezinho Sobral reconheceu que existem diversos aspectos que devem ser observados e que nessa quarta-feira (27) ele conversou a respeito com o secretário Sales Neto (Turismo) e com o secretário José Carlos Felizola (Governo).

“Tem o pessoal do trade turístico, os diversos ramos de empresários, aqueles que têm lojas nos shoppings e estão há mais de 70 dias fechados. Como esse pessoal está sobrevivendo? Tem que ver como fica o parcelamento dos impostos deles”, disse o deputado, lembrando que o governo federal suspende no final de Maio toda a possibilidade de flexibilização dos contratos de trabalho.

Zezinho Sobral explicou que os estudos partem do índice de contaminação com a COVID-19 em Sergipe que já foi de 2,8 e agora caiu para 1,4. Ele reforça que a curva de casos continua subindo e não regrediu em nenhum Estado, mas reforça que esse planejamento para a retomada da atividade econômica precisa ser feito, discutindo com os diversos setores.

“Cada um deles tem uma proposta. O secretário Felizola conversou comigo e ficou de tratar em uma reunião com o governador. Nós falamos com o deputado Luciano Bispo (MDB) como um agente político de vital importância e a gente percebe que há uma sinalização (para a retomada). Eu, particularmente, tenho uma opinião de uma ampliação com esses setores para se apresentar uma questão técnica: quando este índice de infecção estiver neste percentual, nós taremos tais providências”, completou.

O líder entende que esta discussão pode ocorrer, mesmo sem a presença física do governador, mas com sua equipe de trabalho (Saúde, Fazenda, Desenvolvimento Econômico) e com dois ou três representantes destas entidades. “Soube que existem várias propostas sendo analisadas e discutidas pela equipe do governo. A prioridade continua sendo a Saúde, mas o ex-secretário Ademário Alves foi deliberado pelo governador para conduzir estas discussões e buscando um consenso de pontos pacíficos”.

“Aí nós vamos estabelecendo prazos e metas, mas acima de tudo, respeitando os critérios para dar segurança aos funcionários e consumidores, e prepara-los para esse retorno. Sergipe dependerá muito desses homens e mulheres na retomada do desenvolvimento econômico”, finalizou o líder do governo na Alese.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese