Live solidária de Fellipe Nunes arrecada 2 toneladas de alimentos para a Apae Aracaju

28/05/20 - 12:21:44

O cantor Fellipe Nunes promoveu uma live solidária em prol da Apae Aracaju. No evento virtual, realizado no último dia 7, o artista conseguiu arrecadar 2 toneladas de alimentos não perecíveis, divididas entre 1 tonelada e meia em produtos e meia tonelada em dinheiro. O ato contou com a parceria do Lojão Fasouto. A entrega dos alimentos está programada para esta sexta-feira, 29, às 9h, na sede da entidade.

Para a presidente da Apae Aracaju, Gilda Amâncio, o sentimento é de gratidão diante de tamanha solidariedade. “Não tenho palavras para expressar o quanto estou grata. Enfrentar uma situação como essa não é fácil, e para a nossa entidade, fica cada vez mais claro o quanto a gente pode contar com o apoio das pessoas de bom coração que fazem a diferença. O dinheiro arrecadado, vamos pagar muitas das nossas dívidas de custeio, já os produtos, vamos continuar distribuindo com as famílias dos nossos assistidos, como já temos feito com outros donativos recebidos”, salientou.

“Agradeço ao Fellipe Nunes, assim como a toda a sua equipe, por essa iniciativa belíssima. Assim como deixo meu muito obrigada ao Lojão Fasouto, parceiro nessa ação. Esses gestos fazem a gente acreditar em dias melhores”, concluiu.

Ascom – Apae Aracaju