MILTON ANDRADE VOLTA DEFENDER INTERVENÇÃO E FAZ DURAS CRÍTICAS A BELIVALDO

28/05/20 - 07:56:29

O empresário Milton Andrade voltou a defender a intervenção federal na saúde no estado de Sergipe. Desta vês, o empresário disse na manhã desta quinta-feira (28), em entrevista à rádio Capital do Agreste, que há ausência de um plano de expansão de UTIs, por parte do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju.

Milton Andrade afirmou que “essa omissão irresponsável na saúde tem causado perturbação à ordem pública em Sergipe. Uma intervenção federal (Art. 34 da CF) na Saúde de Sergipe, nos moldes da intervenção na segurança que houve no Rio de Janeiro, em 2018, é a única medida a restabelecer a ordem. Intervenção Já!”.

Durante a entrevista, o empresário disse que “o sistema está beirando o colapso e nada de vocês anunciarem qual plano de expansão de UTI’s. O que estão aguardando, Belivaldo Chagas e Edvaldo Nogueira?”, questionou.

Ao ser questionado sobre a fala do governador Belivaldo Chagas que recentemente que “um cidadão do setor produtivo sai por ai e de forma irresponsável diz que quer intervenção. Eu errei onde. Ai ele vai para uma emissora de rádio e irresponsavelmente fala em intervenção. Eu não vi intervenção federal em lugar nenhum”.

Em resposta ao governador, Milton Andrade diz que “quem sabe ganhar dinheiro é o governador do Estado que ganha 70 mil reais em casa sem fazer nada”, afirmou o empresário.