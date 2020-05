MINHA RESPONSABILIDADE É SALVAR VIDAS, POLÍTICA VEM DEPOIS, DIZ PREFEITO

28/05/20 - 08:18:13

O ano de 2020 é de fato o momento de disputa das eleições municipais em todo País. Entretanto, a proliferação do coronavírus trouxe um quadro preocupante: a morte de pessoas pela infecção do Covid-19. Em Propriá não foi diferente, porém, a Administração Municipal não poupou esforços desde o início. Começou com dois casos em março e dois meses depois oito casos – até dia 17, mostrando um dos melhores do Estado. A taxa é de menos de 30 casos e dois óbitos e 154 descartados.

Iokanaan Santana é idoso, público vulnerável que necessita de maiores cuidados e isolamento, contudo ele se coloca como uma das pessoas que está presente trabalhando diariamente no seu Gabinete, fazendo reuniões com equipes, determinando e orientando para que às ações não cessem e assim Propriá tenha um mínimo quadro de surgimento por infecção. Por conseguinte, foram esses esforços que colocaram o município como sendo um dos menores na proliferação/infecção do Coronavírus – proporcionalmente. “Minha responsabilidade é em fazer um trabalho nesse momento para salvar vidas”, disse Iokanaan Santana.

Quanto ao quadro da política é nítido que Iokanaan vai à reeleição, contudo, tem evitado comentar sobre o assunto em razão da responsabilidade e preocupação com a pandemia, mas também porque entende que os ânimos estão levantados em razão da disputa pela Prefeitura e não ser um sujeito dado para discussões sem conteúdo. Esse posicionamento preocupa opositores que percebem e se agonizam ao vê-lo sem o interesse para rebater críticas e tentativas de puxá-lo ao confronto. “Estou administrando o pior momento da história de Propriá. Se o povo não sobreviver, não haverá mais nada no futuro”, reforça Iokanaan nas reuniões com equipes.

Natural de Propriá, com 68 anos de idade, casado com a Professora Helena, quatro filhos é um dos homens mais conhecidos em sua cidade onde muitos lhe chamam por “Nino” ou “Ió”, com reputação digna e elogiada. Sua administração tem exercido feitos e ações importantes com os mínimos recursos que ele administra com planejamento. Sobre isso o Prefeito finaliza: “Temos feito o que podemos, com transparência, responsabilidade e na forma da lei. A luta é grande e quis Deus que eu estivesse à frente do município nesse momento difícil. As criticas eu respeito, mas minha responsabilidade é em salvar vidas. A política fica para depois.”

Por Adeval Marques