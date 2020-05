MUNICÍPIOS DE PEDRA MOLE E TELHA NÃO REGISTRARAM CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS

28/05/20 - 15:27:55

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Estado de Sergipe tem crescido. De acordo com a relação dos municípios sergipanos que tiveram casos do coronavírus confirmados Aracaju segue liderando com 3492 registros. Em segundo lugar vem Nossa Senhora do Socorro com 457 e na sequência Itabaiana com 262.

No total, das 75 cidades sergipanas, 73 registraram a doença, restando apenas os municípios de Pedra Mole e Telha.

Atualmente, segundo dados o boletim epidemiológico do COVID-19, da Secretaria da Saúde (SES), da última quarta-feira, 26, Sergipe está com 5.912 pessoas com o vírus e contabilizou 127 óbitos.

Panorama COVID-19

São 2.242 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 16.706 exames e 10.794 foram negativados. Estão internados 308 pacientes, sendo 137 em leitos de UTI (65 na rede privada e 72 na rede pública) e 171 em leitos clínicos (72 na rede privada e 99 na rede pública).

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Com informações da SES