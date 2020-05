Me perguntaram se era melhor morrer de covid ou de fome e eu não soube responder, diz Luciano Bispo sobre a economia

28/05/20 - 17:47:34

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) Luciano Bispo (MDB) embora tenha demonstrado otimismo com a possibilidade da retomada da economia sergipana gradativamente, disse que é preciso muito cuidado para que o sistema de saúde não entre em colapso.

Segundo Luciano, o governador Belivaldo Chagas já sinalizou que poderá iniciar a retomada da economia do estado, porém segundo o parlamentar, “a preocupação de Belivaldo é com a saúde e com a economia. É preciso ter cuidado, analisar para poder agir. Sabemos que tem muita gente com necessidade, mas é preciso lembrar que a vida é mais importante”, disse o presidente.

Ainda sobre a economia, Luciano disse que recentemente foi questionado por uma pessoa se “você prefere morrer de covid ou de fome. Eu sinceridade não soube o que responder. Eu enfrentei a doença e sei que não é fácil. Entendo o desespero das pessoas mas sei que o governador Belivaldo está fazendo de tudo para retomar a economia e para isso, para poder abrir gradativamente o comércio, o governador está preparando a rede de saúde, tanto é que conseguiu mais sessenta respiradores mecânicos”, explicou Luciano.