PMA pagará os salários dos servidores nesta sexta-feira, 29

28/05/20 - 12:10:28

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todo o funcionalismo municipal, referente ao mês de maio, na sexta-feira, 29. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 28. Recebem na data os servidores da administração direta, indireta, cargos em comissão, aposentados e pensionistas. Também será paga a primeira parcela do 13º salário para quem aniversariou nos meses de março e abril. Com a medida, a gestão municipal completa 41 meses honrando com o compromisso do salário em dia, firmado com os trabalhadores da Prefeitura.

“Meus amigos e minhas amigas, quero, mais uma vez, dar uma boa notícia. Amanhã, dia 29, o salário de todos os servidores da Prefeitura de Aracaju estará creditado nas contas, pela manhã. Além disso, também pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro para aqueles que fizeram aniversário nos meses de março e abril. Serão R$ 88 milhões investidos na economia nesse período de pandemia, o que é muito importante para a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Edvaldo aproveitou a oportunidade para agradecer aos trabalhadores da administração municipal pela atuação no enfrentamento ao coronavírus. “Quero agradecer a todos, os que estão na linha de frente e os que estão na retaguarda, enfrentando esse momento difícil, trabalhando para que a nossa cidade possa vencer, o mais rápido, essa pandemia. Por isso, o pagamento dos salários também demonstra o nosso compromisso e gratidão com todos os servidores que estão atuando fortemente para combater o coronavírus”, destacou.

Com o pagamento do salário referente ao mês de maio, a Prefeitura completa 41 meses honrando com o compromisso de pagar o servidor em dia. Ao todo, a administração municipal já quitou 46 folhas salariais, sendo 41 dos meses correntes, duas folhas herdadas da administração anterior e três folhas de décimo terceiro.