PMA REGISTRA REDUÇÃO DE 35% NO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NA CAPITAL

28/05/20 - 16:58:23

Das fiscalizações às ações educativas, todo o trabalho da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) é voltado para a redução dos acidentes em Aracaju. De janeiro a maio deste ano, o órgão alcançou a redução de 35% dos acidentes sem vítima, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No que se refere às vítimas fatais, os registros caíram de 17 para 5 óbitos.

“Não temos o que comemorar porque toda vida importa, mas temos aí uma redução significativa. Trabalhamos o ano todo com ações educativas, fiscalizações e reforço na sinalização para reduzir cada vez mais esses índices”, afirma o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Os dados revelam que de janeiro a maio do ano passado foram registrados 1.329 acidentes sem vítimas, contra 889 este ano; e os acidentes com vítimas não fatais reduziram de 514 para 326. Os dados são calculados pelo Núcleo de Estatística da SMTT, em parceria com a Companhia de Policiamento de Trânsito de Sergipe (CPTran) e o Instituto Médico Legal (IML).

O superintendente lembra ainda que o mês de maio é tradicionalmente reservado para as ações de conscientização da população, mas que esse ano as ações foram apenas no meio digital.

“Todo ano temos uma programação extensa de atividades do Maio Amarelo, mas, esse ano, devido à pandemia do coronavírus e seguindo as orientações do Denatran [Departamento Nacional de Trânsito], fizemos as campanhas educativas através das redes sociais da SMTT e da imprensa sergipana para evitar aglomerações. O importante foi chamar a atenção das pessoas para a importância do cumprimento das leis de trânsito e assim evitar acidentes”, conclui Renato.

Aproveitando o tema do Maio Amarelo esse ano, “Perceba o risco, proteja a vida”, a SMTT criou a campanha “Olha o risco!”, e por meio dela chamou a atenção para os perigos do uso do celular enquanto dirige, da alta velocidade e para o excesso de passageiros em motocicletas. Além disso, o órgão aproveitou a mobilização para oferecer informações úteis no combate ao novo coronavírus.

Informações e foto AAN