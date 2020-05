Policiais do 7º BPM prendem homem armado e apreendem dinheiro falso em Lagarto

28/05/20 - 07:06:45

Policiais militares do 7° Batalhão, que estavam reforçando o policiamento na zona rural do município de Lagarto, prenderam nesta quarta-feira (27) um suspeito.de praticar assaltos no povoado Brasília.

No momento da abordagem, o suspeito portava um revólver calibre 32, numeração raspada e duas munições intactas. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Com ele, os militares encontraram uma cédula falsa da moeda nacional, que foi entregue à delegacia de Lagarto para futuras investigações.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para adoção das providências legais.

Com informações e foto do Tenente Heliomanto Rezende, do 7º BPM