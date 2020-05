Radar: Sob pressão governador Wilson Witzel demite André Moura da Casa Civil do Governo

28/05/20 - 22:44:40

Segundo a coluna Radar, da revista Veja Online, o secretário da Casa Civil do governo do Rio, André Moura, foi exonerado nesta quinta-feira (28) – conforme traz edição extra do Diário Oficial do estado. Vai para o cargo Raul Teixeira, procurador de carreira do estado.

Como o Radar vinha antecipando, a situação de Moura no governo de Wilson Witzel não era das melhores.

Ex-braço-direito de Eduardo Cunha, o sergipano foi trazido para o Palácio Guanabara com as bênçãos do Pastor Everaldo, presidente do PSC – partido a que Witzel e Moura pertencem.

O governador, que andava insatisfeito com a articulação política promovida pelo agora ex-secretário, viu sua lista de problemas aumentarem significativamente esta semana. Pairam contra ele cinco pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa.

Primeiro da lista – Já a jornalista Berenice Seabra, do jornal Extra do Rio de Janeiro, informa que André Moura, da Casa Civil, e Luis Cláudio Rodrigues de Carvalho, da Fazenda, são os primeiros da lista. As exonerações já estão em edição extra do Diário Oficial que está circulando na noite desta quinta-feira (28).

Os próximos a serem demitidos serão Leonardo Rodrigues, da Ciência e Tecnologia; e Felipe Bornier, do Esporte. Na Fazenda, entra Guilherme Macedo Reis Mercês. Na Casa Civil, o procurador do estado Raul Teixeira.

Integrante histórico do PSC, André Moura ficou conhecido por ter feito parte da tropa de choque do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. Também foi líder do governo Michel Temer no Congresso.

Assumiu o cargo de secretário-chefe da Casa Civil de Witzel em setembro do ano passado, por indicação do presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo.

Decreto da demissão de André Moura publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro.