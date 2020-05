SERGIPE REGISTRA NESTA QUINTA 244 NOVOS CASOS DO COVID-19 E OITO MORTES

28/05/20 - 21:10:15

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 28, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 244 novos casos registrados, destes 19 são do inquérito sorológico realizado pela UFS em Estância, e mais oito mortes. Sergipe passa a ter 6.156 pessoas infectadas e 135 óbitos.

Das oito vítimas, são quatro homens e quatro mulheres. Do sexo masculino: dois senhores, ambos moradores da cidade de Salgado, de 71 e 81 anos, sendo o primeiro hipertenso e diabético, e o segundo com hipertensão, cardiopatia, doença renal crônica e doença pulmonar; um aracajuano de 18 anos, com politrauma; e um senhor de 73 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com neoplasia.

Entre as mulheres, uma moradora de Aracaju, de 39 anos, sem comorbidades; uma senhora de 89 anos, de Itabaiana, paciente acamada, com hipertensão arterial sistêmica e AVCs prévios; uma moradora de Tobias Barreto, de 50 anos, com hipertensão, obesidade, asma e doença vascular; e uma residente da cidade de Ribeirópolis, de 58 anos, com grande queimada.

São 2.431 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 17.871 exames e 11.715 foram negativados. Estão internados 345 pacientes, sendo 145 em leitos de UTI (74 na rede pública e 71 na rede privada) e 200 em leitos clínicos (117 na rede pública e 83 na rede privada).

*Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.*