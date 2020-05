TAXA DE DESEMPREGO CRESCE PARA 12,6% EM ABRIL, DIZ IBGE

28/05/20 - 09:26:42

Índice é superior aos 11,2% do trimestre encerrado em janeiro.

da Agência Brasil

A taxa de desemprego no país subiu para 12,6% no trimestre encerrado em abril deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada hoje (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é superior aos 11,2% do trimestre encerrado em janeiro.

Em relação ao trimestre encerrado em abril de 2019, a taxa ficou estatisticamente estável, já que o índice de desemprego daquele período era de 12,5%.