TRIBUNAL DE CONTAS DE SE PRORROGA SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS

28/05/20 - 15:14:51

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) publicou nesta quinta-feira, 28, o Ato da Presidência nº 27, que prorroga a suspensão do seu funcionamento presencial até o próximo dia 12 de junho.

Dessa forma, a Corte seguirá com o trabalho de fiscalização e controle exercido via teletrabalho, além da realização das sessões virtuais às terças, quartas e quintas-feiras.

A medida reitera a necessidade do isolamento social como forma de redução do potencial risco de contágio da Covid-19 e para a preservação da saúde dos integrantes do Tribunal, prestadores de serviços, advogados e visitantes.

“O atual estágio do enfrentamento dessa situação de emergência em saúde pública requer que as pessoas ainda se mantenham em isolamento”, comentou o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro.

O atendimento aos jurisdicionados segue pelos canais de comunicação já disponibilizados pelo Tribunal: por meio do telefone (79) 3216–4683 e endereços eletrônicos [email protected], [email protected] ou [email protected]

Fone e foto TCE