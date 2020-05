Uninassau cede boneco simulador para treinar equipes de saúde

28/05/20 - 14:04:03

Material de alta performance foi disponibilizado para o Hospital Gabriel Soares

Por: Suzy Guimarães

Visando cumprir ação de responsabilidade social, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju cedeu, ao Hospital Gabriel Soares, um boneco simulador para aulas realísticas. O material, de alta performance, está auxiliando no treinamento das equipes de saúde da unidade hospitalar de urgência, no combate ao COVID-19.

A coordenadora do curso de Enfermagem da UNINASSAU, Silvia Roberta Santana Santos, explicou que a gerencia de enfermagem do hospital solicitou à Instituição que cedesse o boneco simulador, para que as equipes pudessem se aperfeiçoar no atendimento aos pacientes, com treinamento de práticas invasivas, viabilizando um tratamento eficaz e seguro.

“Entendemos que é importante para sociedade que o Centro Universitário colabore com os hospitais para a eficiência e a qualidade nos atendimentos. Nesse sentido, a Coordenação de Práticas Assistenciais do Hospital Gabriel Soares manteve contato conosco e, prontamente, nosso diretor Paulo Rafael Nascimento disponibilizou o boneco”, informou Silvia.

Ela atentou que o treinamento e o aperfeiçoamento são de grande importância para o socorro ao paciente. “Neste momento de pandemia, é necessário que o pessoal em serviço esteja bem preparado para prestar um atendimento de qualidade às pessoas que chegam em grave situação de saúde. As práticas realizadas com o boneco simulador, aumentam as chances de salvar vidas”, assegurou a professora.

A ação faz parte de uma série de medidas promovidas pela UNINASSAU Aracaju, para ajudar a população durante o período pandêmico

Foto assessoria