Zezinho leva desinfecção às companhias e batalhões da Polícia Militar de Sergipe

28/05/20 - 09:49:39

Preocupado com a segurança e a saúde dos militares sergipanos, o vereador Zezinho do Bugio (PSD) acionou a prefeitura de Aracaju para a desinfecção, ou seja, a limpeza das dependências e viaturas de diversas companhias e batalhões da Polícia Militar no Estado.

O vereador destacou que a ação é fundamental para a preservação da vida e o combate ao covid-19. “Para que muitas pessoas possam ficar em casa, nossos guerreiros da PM estão nas ruas para garantir a paz a todos nós. Então, solicitei a prefeitura que destinasse equipes para esta ação que atendeu a maioria das companhias e batalhões”, disse Zezinho.

Na sessão on-line da Câmara Municipal, na manhã da última quarta-feira (27), o vereador aproveitou para agradecer aos órgãos que estiveram à frente da ação. “Fiquei feliz em ter a iniciativa dessa ação de saúde e contente em ver que a prefeitura está atenta às nossas reivindicações. Aqui, agradeço a Luiz Roberto, da Emsurb, que não hesitou em atender o nosso pedido. Tenho certeza que, assim como os médicos, enfermeiros, garis e tantos outros profissionais, os militares também são essenciais e precisam da nossa atenção. E não tenho dúvidas que os demais vereadores desta Casa estão conscientes disso”, ressaltou o parlamentar.

Com a iniciativa do vereador Zezinho, o COE, a Cavalaria, a BPRv e o Choque receberam as equipes de limpeza.

Por Marcos Simões