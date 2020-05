Ação conjunta da PM e GM recupera moto minutos após o roubo em Rosário do Catete

29/05/20 - 05:58:05

A Guarda Municipal foi acionada na noite desta quinta-feira (28) informando sobre ação de dois indivíduos portando revólver no conjunto mutirão, município de Rosário, onde teriam tomado de assalto a moto Biz de placa IAB-0318 de cor prata, de um moto boy que fazia entrega de açaí.

Em seguida, as equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal iniciaram as deligencias, de forma que o secretário Batista recebeu informações que direcionaram as buscas para a fazenda Catete Novo em frente a Estre Ambiental, onde foi localizada a moto, escondida no canavial.

Participaram das buscas a equipe do Sgt Teles, Sgt Magela, ambos do DPM de Rosário e equipe da Guarda Municipal Cmt Josenildo, GM Sônia, GM Anjos, GM Antonio, coordenados pelo secretário Batista.

O inquérito será instaurado pelo delegado de Polícia Civil Ataíde Alves que tem sido rigoroso e competente em procedimentos.

Da assessoria