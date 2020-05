Alunos podem se inscrever na Olimpíada Nacional de Ciências 2020

29/05/20 - 15:15:34

Os alunos da rede estadual de ensino que desejarem participar da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2020 poderão fazer a inscrição a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho. A ONC é uma promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) e constitui um programa da Associação Brasileira de Química (ABQ), Departamento de História da Unicamp, Instituto Butantã, Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e Sociedade Brasileira de Física (SBF).

As inscrições são totalmente gratuitas e estarão abertas no período de 1º a 4 de junho, por meio do site www.onciencias.org. Poderão participar os estudantes que estiverem regularmente matriculados no 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e, também, estudantes da 4ª série do Ensino Técnico que não tenham ingressado em curso superior, bem como estudantes da Educação de Jovens e Adultos das séries citadas anteriormente. O aluno deve ser inscrito pelo representante da escola em que estuda, na série em que estiver cursando.

As inscrições por parte dos estudantes para a primeira fase deverão ser feitas diretamente com o representante credenciado do estabelecimento de ensino, que deverá inserir o nome dos seus alunos no período que antecede os exames. Cada escola poderá ter até oito colaboradores cadastrados no sistema, além do representante da escola. Esses colaboradores podem ser professores ou funcionários da unidade escolar.

O responsável técnico da Seduc pelas Olimpíadas Estudantis, Jorge Monteiro, enfatiza a importância dessa competição. “A Olimpíada Nacional de Ciências engloba a proposta de envolver diversos ramos da Ciência, mesclando as disciplinas das áreas de humanas e de exatas, e da área biológica. Além disso, possibilita a participação de níveis diferentes. Nesse momento tão difícil de isolamento social, essa é mais uma possibilidade de manter a comunhão entre alunos e professores, e de os estudantes buscarem o conhecimento, não só através dos conteúdos tradicionais, mas também por meio de uma prática que pode estimulá-los à pesquisa e à escrita”, afirmou.

Fases

A Olimpíada Nacional de Ciências será dividida em duas fases: a primeira será online (provas efetuadas por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores, notebooks, tablets ou smartphones), de 6 a 8 de agosto; e a segunda fase ocorrerá em locais do estado (subcoordenações) definidos por cada coordenação estadual, em 12 de setembro.

As provas em formato eletrônico serão disponibilizadas no site da ONC ( https://onciencias.org ) e no aplicativo que será disponibilizado para download nas lojas de aplicativos para dispositivos com sistema operacional Android e IOS que compõem os smartphones. As provas da primeira fase envolverão questões de Astronomia, Biologia, Física, História e Química.

A cerimônia de premiação está prevista para o dia 29 de outubro, em Brasília (DF). Mais informações podem ser conferidas no site https://onciencias.org.

Assessoria de Comunicação da SEDUC