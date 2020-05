ARTISTA PLÁSTICO JOSÉ FERNANDES É INTERNADO COM PNEUMONIA EM ARACAJU

29/05/20 - 05:15:30

O artista plástico sergipano, José Fernandes, foi internado no hospital de urgência do Ipes com sintomas de pneumonia. Desde o último domingo, 24, José Fernandes reclamava de algumas dores e fraqueza no corpo, mas não sentia necessidade de ir ao médico. Porém, o caso se agravou ao ponto dele não conseguir se alimentar corretamente.

Diante do fato, a família acionou um médico particular, onde avaliou e orientou encaminhar o artista plástico para uma urgência de atendimento, para ser realizado exames e iniciar o tratamento da pneumonia. O Samu foi até a residência dele e encaminhou o José Fernandes para a urgência do Ipes, onde recebeu, imediatamente, todo o atendimento necessário para iniciar o tratamento.

A esposa, Cyntia Maria agradece e ressalta o apoio de toda a equipe do Ipes e dos amigos e familiares nesse momento. “É com muita gratidão que agradeço a todos os profissionais do Ipes que estão cuidando do meu esposo com total profissionalismo e atenção. Aos familiares e amigos vamos orar pela recuperação do nosso grande artista, que ele volte com muita saúde”, agradece.

Fonte: Ascom TDantas