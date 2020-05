Cerca de 33% de ex-alunos com vínculo acadêmico em 2009.2 já receberam restituição da Unit

29/05/20 - 16:44:25

Trata-se de restituição de valores de créditos não cursados a alunos de 2009.2, que estudaram em 2007 e 2008 e pagaram pelo sistema seriado

Em um mês, cerca de 33% dos ex-alunos solicitaram a restituição de valores correspondentes a créditos/disciplinas não cursadas nos anos de 2007 a 2009.2 e já receberam o pagamento em suas contas bancárias. É que em 27 de abril, a Universidade Tiradentes – Unit – anunciou, por e-mail e SMS, aos ex-alunos beneficiários do ressarcimento, que o processo já estava disponível para a solicitação.

A ação em questão foi proferida pelo Ministério Público Federal de Sergipe ainda que fosse comum a prática de mercado relativa a cobrança de mensalidades pelo sistema seriado em Sergipe (e em grande parte do País); mesmo quando a Unit não mais praticava essa forma de cobrança – desde o ano de 2009.

“Tanto é que na lista disponibilizada nos autos do processo não há nenhum ex-aluno de 2009 para receber ressarcimento. Desde então, nós não utilizamos mais aquela forma de cobrança que, à época, era utilizada por boa parte das instituições de ensino em todo o País”, informa o Vice-Presidente Jurídico da Unit, Wilson Macedo Siqueira.

Ele explica que a decisão judicial é referente à cobrança de créditos/disciplinas não cursadas quando o sistema utilizado era seriado. “Desde o lançamento do programa de restituição, pouco mais de 30% dos egressos que estão listados na planilha do processo judicial já entraram em contato e tiveram o ressarcimento efetivo em suas contas bancárias. Alguns estão em fase de tramitação por faltarem com alguma informação, como número de conta. Nossa intenção é pagar os 100% de forma ágil e facilitada”.

O pagamento é realizado em 72 horas úteis após a equipe da Unit conferir dados do ex-aluno. Toda solicitação é feita por meio do Magister. “Depois que o aluno abre processo e anexa os documentos que são indicados, uma equipe faz a análise documental, confere as contas bancárias e somente depois disso começa a contar o prazo, que é justamente quando nós mandamos para o banco a solicitação de depósito”, explana Wilson Macedo.

A jornalista Arícia Menezes é uma das egressas que recebeu a restituição e comprova a agilidade do pagamento. “Soube da restituição e da lista de egressos por meio de um primo de meu esposo, que compartilhou a notícia. Foi tudo muito simples. Jurava que seria burocrático, mas foi muito rápido”.

Restituição

Ângela Sanches Peres Leal é gerente do Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF – e conta que as principais dúvidas dos ex-alunos é saber se estão na lista e como podem acessar o processo de recebimento.

De acordo com ela, a Universidade enviou e-mail e SMS para todos os beneficiários informando o procedimento adequado e o passo a passo para o ressarcimento. “A Unit disponibilizou um tutorial. Caso o beneficiário não consiga acessar o Magister, basta entrar em contato com o DAAF, informar nome, CPF e se teve atualização de e-mail ou não – já que a restituição é referente aos anos de 2007 e 2008 – que nossa equipe atualiza o cadastro e libera seu acesso ao Magister facilmente”, reforça Ângela, lembrando que o processo é totalmente virtual.

Paulo Santiago estava na lista de restituição e conta que o recurso veio em um bom momento, haja vista as incertezas econômicas geradas pela pandemia do novo coronavírus. “Soube da restituição por amigos que viram meu nome na lista. Tudo foi muito rápido e bem explicado e o dinheiro veio em um momento muito bom!”.

Quem ainda não sabe se tem direito a restituição ou tem alguma dúvida a respeito, basta entrar em contato com o Call Center, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h, pelo telefone: (79) 3218-2100.

Estruturação

No início de março, a Unit anunciou que estava cruzando todos os dados com o intuito de disponibilizar a estrutura ideal para a resolução ser feita por meio administrativo de forma ágil e célere a todos ex-alunos em questão.

A Universidade Tiradentes aproveita para reforçar seu compromisso com a sociedade sergipana, inspirando as pessoas a ampliar seus horizontes não somente por meio da oferta de ensino de qualidade, incentivando a pesquisa científica e projetos de extensão que impactam, diariamente, na saúde, qualidade de vida e cidadania de milhares de sergipanos; mas por sempre possuir e manter postura ilibada e firmar um legado inestimável para Sergipe.

Assessoria de Imprensa/Unit