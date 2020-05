Conselho de Desenvolvimento Industrial delibera apoio fiscal para retomada da Fafen

29/05/20 - 07:33:07

Proposta foi discutida em reunião online

Mesmo com as regras do decreto governamental que restringe o número de pessoas em reuniões, inclusive no âmbito da administração pública, o setor administrativo do Estado não para. Por meio de videoconferências, diversas reuniões têm ocorrido e resultado em deliberações sobre importantes medidas. Exemplo disso aconteceu nesta quinta-feira, 28, quando o Conselho de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (CDI) analisou uma série de propostas para promover apoio às empresas no estado.

Entre os projetos analisados estava a solicitação de apoio fiscal para a empresa Proquigel, arrendatária da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen/SE), que obteve parecer favorável para seu incentivo mediante alguns condicionantes. “Temos total interesse na retomada da Fafen em Sergipe, afinal, será fundamental para o retorno dos empregos e de renda na região. Sem dúvida os empresários em breve cumprirão as condições apresentadas pelo CDI e darão encaminhamento para garantir o retorno da operação da Fafen em Sergipe”, aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho.

O secretário frisa ainda que tanto a Sedetec quanto a Codise tem realizado um trabalho continuado de diálogo com empresas, entre outras ações. “Por meio de reuniões online, discutimos todas as propostas que chegam, assim como ocorre com o CDI”, explica José Augusto de Carvalho.

Presidido pela vice-governadora Eliane Aquino, o CDI conta com a participação de secretários de estado, presidentes de órgãos, além de representantes de outras instituições como Federação das Indústrias (FIES), Banese e Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas de Sergipe (ASEOPP). “Esta é a segunda reunião que realizamos só no mês de maio no CDI, em que discutimos um grande número de propostas que irão colaborar para o desenvolvimento de Sergipe”, afirma o presidente da Codise e relator do CDI, José Matos.

Fonte e foto assessoria