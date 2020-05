Deputada Goretti Reis apoia reabertura de templos religiosos

29/05/20 - 06:42:42

Nesta quinta-feira, 28 de maio, a Assembleia Legislativa realizou mais uma sessão remota e a deputada estadual Goretti Reis (PSD), apoio as colocações dos deputados Capitão Samuel, Dr. Samuel Carvalho e Zezinho Guimarães sobre a reabertura dos templos religiosos.

“Essa é uma preocupação que tem atingido pessoas de diversos seguimentos religiosos. A fala de Samuel é ponderada na questão dos suicídios e do pânico criado pela pandemia do coronavírus. Senti na pele quando vi minha filha diagnosticada com a COVID-19.

É um pânico que com o surgimento da sintomatologia pensamos que vamos receber um atestado de óbito num primeiro momento. Muita insegurança”, desabafou a parlamentar que acredita ser necessário que o governo reveja o plano de reabertura dos templos religiosos.

Sobre a fala do deputado Zezinho Sobral: “Imagine ficar preso num quarto sem a sua família. Precisamos de apoio e de força espiritual em nossas vidas. Buscar esse apoio e não encontrar, pode se chegar ao suicídio. O próprio isolamento contribui pra isso”, pontuou a parlamentar, ressaltando que a população conviverá com essa pandemia por muito tempo. “Na verdade ninguém sabe efetivamente quando isso passará. Já são mais de 6 mil casos aqui em Sergipe e 127 óbitos. Outro fator de pânico na sociedade é o desemprego. A vida é tudo, mas é preciso ponderar e buscar gradativamente o retorno das atividades”, frisou Goretti.

“Minha preocupação é que as pessoas que necessitam do sistema de saúde, estão sem acesso. Tudo é para atender a COVID-19. Outro tipo de atendimento não se tem acesso, a não ser em extremo caso de urgência e emergência. É preciso encontrar alternativos dentro própria Secretaria de Saúde e fazer com que essas cirurgias que são também urgentes, aconteçam. Os casos de câncer não deixam de surgir. Casos de infarto e problemas como a diabetes e tantos outros continuam matando”, disse Goretti que falou da urgência em se encontrar uma estrutura para encaminhar as pessoas que precisam de procedimentos e complementou: “Fica aí esse alerta e esse desabafo porque pessoas estão morrendo e não tem acesso a UTI. A morosidade em construir hospitais de campanha. Tá tudo moroso. Se é o de Lagarto tá moroso, se é o de Aracaju está moroso e as pessoas sofrendo”.

Na ocasião Goretti também pediu agilidade nas indicações, de sua autoria, sobre a gratificação de insalubridade para os trabalhadores da saúde. Segundo ela o recurso que já foi disponibilizado em toda a questão da COVID, para incrementar recursos para os servidores. “Analisem com carinho essa gratificação para esses trabalhadores. Fica meu apelo, como também a mudança do calendário de pagamento para priorizar os profissionais e trabalhadores da saúde. Conto com a sua sensibilidade, presidente Luciano Bispo, para levar ao conhecimento do governador”, finalizou.

Fonte e foto assessoria