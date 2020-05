Deputado capitão Samuel protocola Projeto de Lei “gravidade legal”

29/05/20 - 10:50:36

O deputado estadual Capitão Samuel deu entrada, na Alese (Assembleia Legislativa de Sergipe), no Projeto de Lei Nº 126/2020, que dispõe sobre a “Gravidez Segura”, que visa a prevenção à SAF (Síndrome Alcoólica Fetal) no âmbito das unidades de saúde do estado de Sergipe.

O projeto tem como objetivo básico a prevenção aos efeitos do uso do álcool durante a gestação, conhecido com SAF (Síndrome Alcoólica Fetal). Através do projeto, as gestantes que necessitem de tratamento de realibitação devem ser encaminhadas para os serviços de reabilitação.