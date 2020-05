DEPUTADO LEVA SUGESTÕES PARA A SEFAZ PARA A REABERTURA ECONÔMICA

29/05/20 - 13:12:48

Na tarde desta quinta-feira, 28, o deputado estadual estadual Capitão Samuel (PSC) fez uma visita ao secretário estadual da fazenda, Marcos Antônio Queiroz, para levar sugestões para uma possível reabertura econômica do estado e dos templos religiosos.

O secretário da fazenda faz parte de uma comissão, que junto ao governador, decide as ações referentes ao momento de quarentena enfrentado no estado por conta da pandemia do Covid-19.

Segundo o Capitão Samuel a sua grande preocupação é com a situação econômica do país. “Estou sempre recebendo pedidos de ajuda através das redes sociais e tenho doado cestas básicas para muitas famílias e tenho visto de perto a dificuldade das famílias sergipanas. Eu me preocupo muito com o desemprego em massa da nossa população, com o empobrecimento e com as dificuldades enfrentadas vendo a cada dia a população passando fome. Espero que as sugestões sejam analisadas e que tenhamos, em breve, a restauração das atividades aqui no estado de Sergipe”, afirma.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria