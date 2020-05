Disputa por espaços

A classe política não para de se movimentar. Todo mundo está de olho nas eleições municipais, que devem mesmo ser adiadas por conta da pandemia da Covid-19. A impossibilidade do contato direto não impede que os líderes sigam mantendo entendimentos para alargar seus espaços e, ao mesmo tempo, reduzir o raio de ação dos adversários. As conversas ocorrem, em sua maioria, por telefone, porém os “papos de pé de ouvido” ficam a cargo dos intermediários de confiança, visando evitar os famosos “grampos” clandestinos, comuns entre os políticos. E assim vão se armando os times, enquanto se aguarda que o coronavírus permita a montagem dos palanques para que os candidatos possam distribuir promessas capazes de iludir o eleitorado incauto. Crendeuspai!

Perdeu a boquinha

Em pleno inferno astral, o governador carioca Wilson Witzel (PSC) deu cartão vermelho a André Moura (PSC), que respondia pela Secretaria da Casa Civil do Rio desde outubro passado. O ex-deputado federal sergipano já vinha na corda bamba, tendo sua situação se agravado após um empresário ter lhe acusado de receber uma gorda propina. Mesmo negando a acusação, Moura não conseguiu se sustentar no cargo. Sem a boquinha carioca, André deve voltar para Sergipe visando arrumar o seu PSC. Marminino!

Dever cumprido

Em nota distribuída com a imprensa, André Moura explica que a sua exoneração foi uma decisão “tomada em conjunto com o chefe do executivo do estado de forma amistosa”. Após agradecer a dedicação de sua equipe de trabalho, Moura afirma que está deixando o cargo com o “sentimento de dever cumprido, pois foram muitas as conquistas”. Vixe!

Cassaram Noventa

A Justiça Eleitoral de Sergipe cassou o mandato do deputado federal Valdevan Noventa (PSC) e ainda o tornou inelegível por oito anos. Segundo o Ministério Público, Noventa forjou dezenas de doações à sua campanha, envolvendo pessoas humildes da região Centro-Sul de Sergipe. Para se manter no cargo, o dito cujo deve recorrer da decisão do TRE. Além de Valdevan, quatro assessores dele também foram condenados sob a acusação de praticarem traquinagem nas contas da campanha do chefe. Aff Maria!

Paraíso fechado

Fica cada dia mais evidente que o governo do capitão de pijama é inimigo figadal da ecologia. A última maldade do Ministério do Meio Ambiente foi a desativação do Projeto Tamar de Pirambu. Unidades idênticas também foram lacradas em Camaçari (BA) e Parnamirim (RN). Criado em 1982, o Tamar de Pirambu monitorava 53 km de praias e protegia quase 2.400 desovas e 106 mil filhotes, a cada temporada. Lastimável!

Farinha pouca…

Sabe qual é o sonho da maioria dos prefeitos e vereadores? Que a pandemia da Covid-19 perdure por um bom tempo, impedindo a realização das eleições este ano. Aliás, as Federação dos Municípios de Sergipe e Confederação Nacional dos Municípios já estão pregando a realização de uma eleição geral em 2022. E para defender essa fuleiragem, as duas entidades dizem que estão agindo “em nome da democracia e do Estado de Direito, bem como do direito à vida”. Estão, na verdade, puxando a brasa pra suas sardinhas. Homem, vôte!

Expondo os números

E quem estará na Assembleia Legislativa, quinta-feira próxima, será o secretário estadual da Fazenda Marcos Queiroz. Vai apresentar aos deputados os números da economia em Sergipe, principalmente durante esse período da pandemia do coronavírus. Falará ainda sobre os investimentos que estão sendo realizados pelo governo. Também é esperada a visita ao Parlamento do presidente do Banese, Fernando Motta. Ah, bom!

Contra fake news

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) festejou a ação da Polícia Federal contra pessoas acusadas de disseminar notícias falsas pela internet. Segundo o parlamentar, já havia passado da hora de algo ser feito contra a disseminação de fake news. “O ato de milhões de robôs espalhando mentiras pra manipular opinião pública jamais poderá ser confundido com liberdade de expressão”, diz. Mitidieri alerta que fake news é crime e os autores dessa prática devem ser punidos, “doa a quem doer”. Misericórdia!

Testou positivo

O senador Rogério Carvalho (PT) confirmou ter recebido o diagnóstico de covid-19. Ele disse ter sentido apenas um sintoma, no fim de semana. De acordo com o líder do PT, que é médico sanitarista, a contraprova do teste PCR ainda é aguardada para confirmar o diagnóstico. Ao ficar sabendo que o senador testou positivo, o deputado federal Fábio Reis (MDB) se solidarizou com o conterrâneo: “Minha solidariedade ao amigo Rogério Carvalho. Espero que a sua recuperação seja rápida e na medida do possível, tranquila”, frisou. Então, tá!

Sonhar é livre

E José Carlos Machado, presidente do DEM, deu boas risadas ao ler nesta coluna que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) sonha com o apoio dos demistas à sua tentativa de reeleição. “Temos um projeto para as eleições deste ano, mas ele não inclui o prefeito”, afirma. Político experiente, Machadão trabalha com a hipótese de um partido lançar uma candidatura própria, porém não fecha questão para discutir as eleições com outras legendas. Machado, contudo, faz uma ressalva: “Estas conversas não incluem o PDT do prefeito”. Danôsse!

