Ipesaúde lança plataforma para atualização cadastral dos beneficiários

29/05/20 - 09:45:12

Buscando aprimorar ainda mais os canais de comunicação, o Ipesaúde informa aos beneficiários sobre a necessidade de manter os dados cadastrais atualizados. Para tanto, a autarquia lançou uma plataforma disponível no www.ipesaude.se.gov.br.

O sistema pode ser acessado por todos, independente da condição de titular ou dependente e basta inserir o número do CPF e data de nascimento para dar início ao processo.

O assessor geral de informática, Paulo Henrique de Carvalho explica que o processo de atualização cadastral é simples e de extrema importância. “O Ipesaúde está implantando diversos meios de atendimento, que vai proporcionar uma maior interação com os beneficiários. Para isso, os dados solicitados, a exemplo de endereço, e-mail e número de contato são primordiais e é preciso que estejam válidos”, conta.

Após o acesso à página de atualização, preenchimento dos dados e envio, o beneficiário receberá um e-mail de confirmação e, caso necessite alterar alguma informação, a exemplo do endereço, poderá fazê-lo quantas vezes quiser.

Lembrando que para este último será necessário anexar um arquivo constando o comprovante de residência em questão.

De acordo com Jaiane Oliveira, responsável pela Gerência de Acompanhamento e Controle de Arrecadação e Contribuição do Ipesaúde (GEACAR), os dados atualizados contribuirão para que os beneficiários tenham facilidade de acesso aos diversos serviços. “Teremos mais um canal com nossos beneficiários e poderemos informá-los ainda mais rápido sobre necessidade de renovações de carteiras, atualização de boletos, respostas às solicitações entre outros” finaliza.