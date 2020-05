“NÓS ESTAMOS À BEIRA DO CAOS”, DIZ ADVOGADO E PROFESSOR EVALDO CAMPOS

29/05/20 - 13:36:16

Na conversa que teve com o Canal Sintonia nesta sexta-feira, 29, o renomado advogado Dr. Evaldo Campos fala do caos que estamos bem próximo, devido a desordem jurídica nas instituições da república brasileira. Ele também interpreta o art. 142° da Constituição, que é bem claro sobre as Forças Armadas para o estabelecimento da ordem, sem que se classifique como regime ditatorial.

Confira.

Por Ferreira Filho

https://sintonianoticias.com/noticia/57874/dr-evaldo-campos-estamos-a-beira-do-caos