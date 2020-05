Número de casos do Covid em Sergipe chega a 6.462, com 142 óbitos nesta sexta-feira

29/05/20 - 23:22:16

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira, 29, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 306 novos casos registrados e mais sete mortes, sendo cinco mulheres e dois homens. Sergipe passa a ter 6.462 pessoas infectadas e 142 óbitos.

As mulheres são: 84 anos, com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus; 66 anos, sem comorbidades; 48 anos, com diabetes, doença renal crônica e cardiopatia; e uma senhora de 97 anos. As duas vítimas do sexo masculino: 85 anos, com histórico de hipertensão, diabetes e cardiopatia; e 61 anos, sem comorbidades. A única morte do interior foi de uma mulher de Itabaiana, de 55 anos, com diabetes e hipertensão.

São 2.783 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 18.372 exames e 11.910 foram negativados. Estão internados 348 pacientes, sendo 138 em leitos de UTI (69 na rede pública e 69 na rede privada) e 210 em leitos clínicos (126 na rede pública e 84 na rede privada). Estão em investigação mais 20 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.