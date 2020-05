O exercício e os desafios do jornalismo na pandemia e pós-pandemia

29/05/20 - 12:39:37

Este é o tema da primeira edição virtual do Observatório de Comunicação do curso de Jornalismo da Unit

Neste sábado, 30, às 9h, acontece mais uma edição do Observatório de Comunicação – OBSCOM, evento disponibilizado de forma remota para estudantes, palestrantes convidados e profissionais de Jornalismo. Nas edições anteriores, realizadas de forma presencial, o evento acontecia em paralelo com a participação de estudantes, profissionais e convidados de Publicidade e Propaganda.

A professora Polyana Bittencourt, mediadora do evento, destaca que o encontro já representa uma das mais importantes atividades práticas do curso. A programação do sábado representa mais uma oportunidade de discussão sobre a contemporaneidade dos meios de comunicação e do próprio jornalismo.

“Apesar das inquietações ocasionadas pela pandemia do coronavírus, alguns professores foram se adaptando a essa nova realidade e estreitando contatos com profissionais da imprensa nacional e internacional”, diz a professora Polyana, que topou o desafio de promover o OBSCOM de forma remota e com o integral apoio dos alunos, que ao longo do período vêm estabelecendo contatos com renomados profissionais, a exemplo dos jornalistas que aceitaram o convite para participar como palestrantes.

A programação conta com as participações de Isabella Marinelli, repórter da Revista Cláudia; Priscilla Geremias, repórter da Revista Marie Claire; e João Valares, correspondente da Folha de São Paulo em Pernambuco.

Cada jornalista terá entre 20 e 30 minutos para apresentar como a pandemia interfere e irá interferir ainda mais no exercício do jornalismo. Após a fala dos convidados, o OBSCOM será aberto para debate.

Assessoria de Imprensa/Unit