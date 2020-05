Qual o rumo político de André?

29/05/20 - 01:29:41

Diógenes Brayner – [email protected]

Surpreendeu a aliados – e até aos adversários – a exoneração do ex-deputado federal André Moura (PSC), da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro. A demissão saiu ontem em edição extra do Diário Oficial, assinado pelo governador Wilson Witzel (PSC). A primeira informação anuncia “que Witzel andava insatisfeito com a articulação política promovida por André”, embora em muitas ocasiões tivesse dito que ele não retornaria mais a Sergipe.

O relacionamento inicial foi de “amor à primeira vista” e André Moura, ainda apenas chefe do Escritório do Rio em Brasília – cargo do qual não fora exonerado e acumulava com o da Casa Civil – teria feito um trabalho que impressionou a Witzel, ao liberar recursos praticamente perdidos direcionado ao seu Estado. O trabalho de André, junto aos órgãos federais e a penetração política que expunha, favoreceu ao convite para assumir Pasta que concentrava uma estrutura grande de poder e força.

André fez uma articulação política que impressionou até adversários em Brasil, mas incomodou a aliados. Alguns perderam posição junto a Witzel e, já há alguns meses, se iniciou um trabalho de bastidores, senão para derrubá-lo, mas para que perdesse influência nas decisões de Governo. E nesse jogo entraram deputados estaduais e federais, que viam em André um risco político, inclusive na disputa eleitoral de 2022, pelo crescimento que ele vinha obtendo junto a segmentos diretamente vinculados ao governador.

A pressão foi maior e o governador rendeu-se a ela, exonerando-o. Há muito pouca informação sobre o que fará André Moura já nesta sexta-feira. Deve vir a Sergipe neste final de semana, mas retornará ao Rio de Janeiro no domingo à noite para conversas e definir posições. Fala-se que voltará ao comando do Escritório do Rio em Brasília, mas a essa altura a função é pequena em comparação à Casa Civil. Entretanto pode ser estratégia política do próprio Witzel, com objetivos futuros.

Certamente André Moura não retornará a Sergipe para orientar eleições municipais em cidades que tem influência no Estado. Sabe que fará isso de onde estiver. Não se tem dados concretos de sua força eleitoral em um Estado como o Rio de Janeiro, até pelo pouco tempo que passou, embora houvesse especulações de que ele seria candidato a deputado federal com apoio do governador.

Não se tem certeza do projeto político de André nesse instante, mas sabe-se que ele pensa no pleito de 2022. Aliados no Estado já acham que ele deve pensar em disputa majoritária em Sergipe, pela representatividade que adquiriu com o seu trabalho quando esteve deputado – de 2014 a 2018 – a agora com a sua participação em um Governo como o do Rio de Janeiro. André Moura não concedeu entrevistas e até 01 hora da madrugada de hoje estava em silêncio, mas já há quem o lance candidato a governador de Sergipe em 2022. Claro, ninguém aposta nisso ainda.

Mais 60 leitos

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse ontem, via hatsaap, que até amanhã “teremos mais 26 leitos de UTI, e na segunda-feira mais dez”.

*** Segundo Belivaldo Chagas, até o dia 15 de junho, terá mais 24 leitos, totalizando 60 leitos de UTI.

*** – Com isso, acredito que teremos mais tranqüilidade, disse.

Análise dos índices

A partir de toda essa estrutura, com uma avaliação do índice de coronavirus no Estado por técnicos da Saúde, dentro do crescimento ou recuo dos casos é que poderá haver alguma flexibilidade.

*** O Governo não pretende promover abertura comercial, em caso de crescimento do vírus e se não houver compreensão da população em relação às orientações para conter a pandemia.

Aconselha prudência

Segundo ainda o técnico da Saúde, parte significante da sociedade não está obedecendo a orientação de ficar em casa e uso da máscara.

*** Como isso pode tender a aumentar o índice de contaminados, a maioria dos técnicos aconselha muita prudência na flexibilização.

Hospitais privados

Os hospitais particulares estão com dificuldades de atendimento para paciente do Covid que precisa de UTI. Não há vagas e têm filas esperando que alguém deixe o leito.

*** Um dos diretores de um hospital privado disse que além de lotado, “estamos com dificuldade para compra de medicamentos e EPIs.

*** Quando chega um paciente grave para a UTI, só ocupa o leito se “quem estiver lá apresentar melhoras”.

Em linha crescente

Médico da linha de frente de outro hospital privado disse que só “agora a pandemia está em linha crescente e isso se sentiu dentro destes 15 dias”.

*** Disse que o hospital montou uma estrutura para atender a pacientes do Covid em março, mas só em meados deste mês foi que houve a asfixia no sistema.

*** Acredita que só a partir de 20 de junho pode se iniciar a redução de casos, mesmo assim com todo o cuidado para evitar uma reação do vírus.

Rogério condena

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, condenou as novas ameaças do presidente Bolsonaro e seus filhos contra a democracia.

*** Para Rogério, “não adianta tentar coagir as instituições para tentar fugir das investigações e da cadeia. Quem está rompendo com Bolsonaro é o Brasil”!

Apoiar o Supremo

No Jornal Hoje, da TV-Globo, o senador Rogério Carvalho (PT) falou sobre declarações do Bolsonaros (pai e filho) sobre a operação de combate ao fake news. Para Rogério, “Eduardo Bolsonaro ameaça a democracia”.

*** O líder do PT no Congresso disse ainda que “é importante nós apoiarmos o STF nas medidas que tem adotado para esclarecer a chuva de fake news.”

*** E mais: “botar os bandidos das fake news na cadeia e preservar a institucionalidade brasileira e a democracia no Brasil”.

Boca no trombone

Depois da entrevista do ex-presidente Lula a radio Jovem Pan FM, o pré-candidato a prefeito pelo PT, Marcio Macedo, usa as rede sociais para mostrar o que faria se fosse o prefeito nesse momento.

*** Márcio tenta deslancha sua pré-campanha via internet, porque até o momento ainda estava sendo tratada só nos bastidores.

*** Aliados seus o aconselharam a por a boca no trombone, para aparecer mais junto ao eleitorado.

Projeto Tamar

Marcio Macedo lembra que, como disse no vídeo da reunião ministerial, o ministro do Meio Ambiente quer passar a boiada e decidiu extinguir a Base do Projeto Tamar em Pirambu.

*** – Sou biólogo e sei da importância ambiental que o projeto tem pra região, para a ciência e para a preservação dos animais marinhos, disse.

Alívio ao turismo

Aliás, acabar o Projeto Tamar em Pirambu é o sonho de setores do turismo sergipano, em razão do impedimento imposto por agentes do Projeto numa extensa área rica em dunas, que se estende até encontro do Rio São Francisco com o mar.

*** Não se desconhece a importância do Tamar, mas havia exagero dos agentes, que no cuidado para preservar o nascimento das tartaruguinhas.

Reunião no sábado

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e a tesoureira do partido, Gleide Andrade, participam de reunião, amanhã, online, com todos os pré-candidatos a prefeito de Sergipe.

*** Vão falar e ouvir os pré-candidatos, principalmente do interior, sobre a situação de cada um, potencial de para eleger-se e condições.

Formação de bloco

As conversas de lideranças partidárias, para formação de um bloco que indique um nome à Prefeitura de Aracaju, pela oposição, avançaram nos últimos dias.

*** A estratégia é uma aliança entre PSB, DEM, Patriotas, DC e o flutuante PV. Entram no radar o Avante e o Partido Liberal (PL).

*** O candidato a prefeito seria Valadares Filho e a vice seria indicada por consenso. Haverá reunião dos partidos nos primeiros sinais de recurso da Covid-19

Houve a conversa

Foi ontem a conversa dos Republicanos Heleno Silva e Jairo Santana, em Nossa Senhora da Glória. Heleno sugeriu que Jairo não disputasse a Prefeitura da cidade este ano, e fosse candidato a deputado estadual em 2022.

*** Disse que Jairo poderia ser o “deputado do sertão” e lembrou que Ibraim Monteiro (PSC) disputaria a Prefeitura de Lagarto e Jairo poderia ocupar o seu lugar.

Ficou rouco

Não houve decisão e isso não abalou a Heleno Silva, que deixou bem claro: “seja qual for a posição de Jairo de Glória, estaremos juntos sem nenhum problema”.

*** Jairo teria ficado “rouco de tanto ouvir”.

Mais observações

Apesar do senador Alessandro Vieira (Cidadania) não acreditar em rebeldia no partido que comanda, ontem dois membros do seu grupo disseram a um deputado federal que não sentem em Danielle Garcia “tesão para disputar as eleições a prefeito”.

*** Conversas sobre isso começaram na segunda-feira e foram publicadas na coluna, já com a posição de Alessandro.

Enchendo linguiça

Saída de André – Repercussão imediata da notícia da demissão do ex-deputado federal André Moura (PSC), da Casa Civil do governador do Rio de Janeiro.

Pressão grande – Havia pressão política interna entre aliados de Witzel no Rio de Janeiro, que queriam a demissão de André Moura.

Edvaldo Nogueira – Nossas equipes da Defesa Civil estão a postos pelas ruas atendendo aos chamados e monitorando as consequências das chuvas.

Antes do Golpe – Há muito medo em Brasília. Congresso precisa agir antes que haja um golpe, dizem líderes de partidos no Senado.

Política/Estadão – Mourão diz que golpe está ‘fora de cogitação’, mas reconhece ‘estresse’ entre poderes.

Da Folha – Operação contra fake news pode fortalecer ações do TSE que pedem cassação de Bolsonaro.

Duda Rangel – A única instituição que continua funcionando plenamente no Brasil – mesmo na crise e na quarentena – é a sexta-feira.

Quer investigar – Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende investigação de fake news: “quem não deve não teme.”

DCM Online – Provas colhidas no inquérito das fake news podem fortalecer cassação de chapa de Bolsonaro no TSE