RADIALISTA BARROSO GUIMARÃES COLOCA SEU NOME À DISPOSIÇÃO DO PARTIDO PROS

29/05/20 - 07:01:34

O radialista e jornalista, Barroso Guimarães, confirmou sua filiação ao PROS e colocou o seu nome à disposição para disputar as eleições municipais em Aracaju.

Segundo Barroso, Aracaju precisa olhar mais para os deficientes e idosos e valorizar a prática do esporte. “O esporte tirou muitos jovens do caminho das drogas”, disse o jornalista, ressaltando que o esporte é um meio de transformação social e deve ser valorizado não só pelos administradores, como também de toda sociedade.

Para o jornalista, a forma de fazer política no Brasil está ultrapassada e precisa mudar. A política é feita para melhorar a vida da população e não alimentar privilégios de quem está no poder. “Aracaju precisa melhorar o sistema de transporte, dando mais conforto para a população, chegando no horário programado, com terminais cobertos para proteger o usuário”, disse Barroso, ressaltando que além do transporte público, outro setor que precisa avançar é a saúde, que anda com dificuldades por conta do corona vírus, no entanto, antes da pandemia, tinha as mesmas dificuldades encontradas hoje.

Da assessoria