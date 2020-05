SERGIPE É DESTAQUE EM AÇÃO PROMOCIONAL DE OPERADORA DE TURISMO DO RIO

A capacitação com agentes de turismo da Agência NewIt faz parte de uma série de atividades, com o objetivo de fortalecer o turismo sergipano na retomada no pós-pandemia

Uma ação de promoção do destino Sergipe foi realizada pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), em parceria com a operadora de pacotes turísticos NewIt Viagens e Turismo, na tarde desta sexta-feira (29). Com a apresentação dos principais pontos turísticos, além da gastronomia e cultura sergipana, o evento capacitou cerca de 50 agentes de viagens e turismo da companhia de forma online.

A apresentação foi ministrada pela guia de turismo Naime Menezes, que levou aos profissionais da NewIt, informações técnicas da rede hoteleira do estado, estrutura aeroportuária, viária e informações de todos os destinos turísticos sergipanos, de norte a sul do estado.

“A importância das capacitações durante a quarentena é justamente esse: levar agora as informações para os agentes de viagens, para que, quando voltemos ao normal, eles possam estar mais munidos com informações de Sergipe e apresentar aos clientes fotos, vídeos e tire as dúvidas sobre o destino Sergipe. Assim, quando as pessoas pensarem em fazer uma viagem para descansar ou aproveitar com a família, lembrarão de Sergipe, já que é um destino com praias tranquilas e o custo/benefício é bacana”, explica Naime Menezes.

O diretor da NewIt, Jorge Castro destaca as suas impressões do destino Sergipe. “Ficamos todos bem encantados com a diversidade de opções na cidade, com lazer, esporte e cultura. Tudo muito próximo e de fácil deslocamento. Um estado que atende a todos os gostos e bolsos”, afirmou Jorge Castro.

Estratégia – A capacitação com a NewIt é estratégica para ampliação e fortalecimento do turismo sergipano na retomada no pós-pandemia, afinal, a empresa é uma das maiores operadoras de viagens e turismo do Brasil, especializada na venda de pacotes e destinos turísticos personalizados.

“Entre as estratégias que estamos criando para preparar a retomada do destino Sergipe pós-pandemia, estão os treinamentos virtuais com diversas operadoras de viagens nos principais estados emissores de turistas para nosso Sergipe. Sabemos que nada vai ser para agora, mas sabemos também que vai existir o momento da retomada e precisamos estar bem posicionados entre aqueles que vendem pacotes de viagens no Brasil”, disse o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.

Ele lembrou ainda que a parceira da ABIH-SE está sendo importante neste processo. “A Associação assumiu as despesas com a guia de turismo que realizou o treinamento. Esse tipo de soma de esforços é fundamental. Nem governos, nem empresas serão capazes de sair dessa crise profunda se não derem as mãos”, afirma. Além disso, o gestor afirma ainda que está estabelecendo diálogo com diversas operadoras e já existe uma série de outros treinamentos como esse engatilhados para os meses de junho e julho.