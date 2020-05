Sergipe inicia compras de equipamentos e recebe cerca de 450 mil munições de armas

29/05/20 - 14:08:49

Investimentos de quase R$ 31 milhões são feitos na compra de armas, coletes, viaturas, mobiliário e para a saúde mental de servidores

Cerca de 450 mil munições foram entregues em Sergipe para a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e serão destinadas para a Polícia Militar e Polícia Civil. A compra foi possível após recursos firmados com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com investimentos em várias áreas, a exemplo da compra de pistolas, veículos, coletes, equipamentos e mobiliário.

As munições são adequadas para o uso em armas de fogo como pistolas, escopetas e fuzis e serão utilizadas por diversas unidades operacionais das forças de Segurança Pública em Sergipe. Nessa quinta-feira (28), a Polícia Militar começou o processo de transporte destas munições e seguirá nos próximos dias. No total, serão entregues cerca de 220 mil munições para a Polícia Militar sergipana.

Segundo o coronel Carlos Rolemberg, as munições atendem um processo de planejamento importante de modernização dos equipamentos da tropa. “Pela nossa previsão, estaremos renovando o arsenal de munições de toda a tropa e de policiais que têm armas cedidas pela Corporação”, afirmou o oficial, responsável pelo setor de logística da PM.

Outro ponto importante, segundo o coronel Carlos Rolemberg, é a entrega nos próximos dias de 1.090 coletes balísticos, que dará continuidade ao processo de modernização dos equipamentos destinados aos policiais.

Investimento

Em tempos difíceis e de escassez de recursos públicos para investimentos estratégicos, a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe fez o dever de casa e conseguiu atender exigências do Governo Federal para aplicar na reestruturação das suas Instituições. No total, serão investidos nos próximos meses cerca de R$ 31 milhões na aquisição dos equipamentos.

O Fundo Nacional de Segurança Pública tem como objetivo garantir recursos para apoiar projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

Segundo a assessora de Planejamento da SSP, a agente de polícia Alessandra Fabiana, foram angariados exatos R$ 31.402.524,08 de recursos, sendo R$ 11.198.404,00 por meio do Fundo a Fundo e R$ 20.204.120,08 com a celebração de convênios federais, ambos com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Diferente de várias unidades da Federação, Sergipe conseguiu cumprir com as exigências previstas em lei federal para o recebimento dos recursos. “Houve inclusive um aditivo dos valores inicialmente previstos, alcançando os patamares conforme os eixos definidos pelo MJSP”, explica Alessandra Fabiana, assessora de planejamento da SSP de Sergipe.

Os cerca de R$ 11 milhões do Fundo Nacional da Segurança Pública serão destinados para o enfrentamento à criminalidade e valorização profissional dos servidores da Segurança Pública. O reconhecimento passa pela consolidação e investimento numa rede que trata do atendimento psicossocial dos servidores da Segurança Pública. A ideia é realizar um investimento no Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps), a fim de desenvolver ações voltadas à prevenção de saúde e manejo de estresse.

Os quase R$ 20 milhões firmados em convênios garantem a compra de novas viaturas para o policiamento ostensivo da PM e os serviços do Corpo de Bombeiros, a exemplo da compra de motos aquáticas e equipamentos operacionais. Prevê ainda aquisição de coletes e munições para a Polícia Civil e equipamentos de informática e mobiliário para a Coordenadoria Geral de Perícias.

Informações e foto SSP