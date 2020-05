ADILSON Jr. PEDE AO GOVERNO ENVIO DE RESPIRADORES PARA SÃO CRISTÓVÃO

30/05/20 - 07:32:48

Logo após ter conhecimento de que o Governo de Sergipe deve receber, nos próximos dias, cerca de 40 respiradores, o vice-prefeito de São Cristovão, Adilson Junior (PSD), solicitou à Secretaria de Estado da Saúde que o município seja contemplado com alguns desses aparelhos.

Segundo Adilson Junior, o pedido se fez necessário porque o prefeito Marcos Santana não tem agido para assegurar à população do município a devida assistência na área da saúde, sobretudo agora, quando a cidade figura como a terceira em número de casos confirmados de covid-19.

“Já são mais de 170 casos confirmados e sete óbitos”, disse Adilson em vídeo divulgado em suas redes sociais. Segundo o pré-candidato a prefeito pelo PSD, o momento é de cuidar das vidas dos são-cristovenses. Ele criticou o fato de a prefeitura ter gasto quase um milhão de reais na estruturação de apenas 14 leitos, “todos sem respiradores”, disse. “Não temos nenhum leito de UTI no município”, lamentou Adilson.

Adilson relembrou o apelo que fez a Marcos Santana para que o prefeito firmasse um convênio com o Hospital Senhor dos Passos, de modo a garantir assistência aos pacientes acometidos pela covid-19. “Mas a resposta que a prefeitura nos enviou é que essa era uma obrigação do Governo do Estado”, disse.

“Prefeito Marcos Santana, nesse momento, precisamos fazer mais que a nossa obrigação. A Prefeitura Municipal de São Cristovão já recebeu mais de três milhões de reais mas ainda não temos no município nenhum respirados e nenhum leito de UTI. Esperamos que enquanto a prefeitura não faz a sua parte, o governo estadual mande respiradores para São Cristovão”, apelou o vice-prefeito.

Da assessoria