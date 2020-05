Casos e óbitos pelo Covid-19 aumentam e atingem diabéticos

30/05/20 - 22:24:59

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (30), o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 343 novos casos registrados e mais sete mortes, sendo quatro homens e três mulheres. Sergipe passa a ter 6.805 pessoas infectadas e 149 óbitos.

Entre as vítimas, quatro são homens: dois aracajuanos de 76 anos, com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, e 63 anos, com diabetes, hipertensão e cardiopatia; de 29 anos, morador de Areia Branca, com doença renal crônica; e de 59 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes mellitus.

As três mulheres são: uma senhora de 70 anos, de Aracaju; de 64 anos, moradora de Santana de São Francisco; e outra senhora de 80 anos, de Nossa Senhora do Socorro. Nenhuma tinha comorbidades.

São 2.953 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 18.914 exames e 12.109 foram negativados. Estão internados 365 pacientes, sendo 146 em leitos de UTI (72 na rede pública e 74 na rede privada) e 219 em leitos clínicos (138 na rede pública e 81 na rede privada). São investigados mais 27 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.