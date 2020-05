GOVERNO ATENDE PEDIDO DE ADILSON E MANDA RESPIRADOR PARA SÃO CRISTÓVÃO

30/05/20 - 12:04:07

O vice-prefeito de São Cristovão, Adilson Junior (PSD), solicitou nesta sexta-feira (29) à Secretaria de Estado da Saúde que o município seja contemplado com alguns desses aparelhos.

Segundo Adilson Junior, o pedido se fez necessário porque o prefeito Marcos Santana não tem agido para assegurar à população do município a devida assistência na área da saúde, sobretudo agora, quando a cidade figura como a terceira em número de casos confirmados de covid-19.

Na manhã deste sábado (30) usou as redes sociais para informar que o governo do estado atendeu o seu pedido e autorizou que a Secretaria de Saúde destinasse um dos aparelhos que será levado para o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão.

Adilson Jr. agradeceu o governo, afirmando que “da mesma forma que cobramos, estamos agradecendo ao governo do estado que Através da assessoria da secretaria de Estado da Saúde nos informou que o município de São Cristóvão foi contemplado com um respirador móvel que deverá estar chegando ainda hoje no hospital Senhor dos passos, Vamos continuar trabalhando e cobrando mais respiradores para o nosso município! Enquanto falam criam Fake News e tentam denegrir a nossa imagem vamos continuar trabalhando pelo povo de São Cristóvão”, disse o vice-prefeito.