POLICIAIS CIVIS DE LAGARTO PRENDEM HOMEM QUE SE MASTURBAVA EM VIA PÚBLICA

30/05/20 - 08:17:54

Em via pública, homem passava por mulheres em uma motocicleta e as importunava. Imagens estão sendo divulgadas para que aconteça a identificação de outras vítimas

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam na quinta-feira (28) um homem de 43 anos, suspeito do crime de importunar sexualmente mulheres do município. Ele passeava em sua motocicleta e, diante de mulheres, praticava masturbação em via pública.

As informações passadas pela delegada Michele Araújo, as investigações iniciaram após o registro de um boletim de ocorrência no último dia 21 de maio. Após a coleta de imagens de câmeras de segurança, os policiais chegaram até a placa da motocicleta utilizada pelo investigado e as investigações prosseguiram.

“Enquanto documentávamos o que já havia sido apurado, chegou ao nosso conhecimento outro crime semelhante, com mesmo modus operandi e características do veículo e do suspeito. A partir daí coletamos as novas imagens de câmeras de segurança na região do ocorrido e confirmamos tratar-se do mesmo indivíduo, oportunidade que ele foi localizado e preso em flagrante”, explicou.

Interrogado na delegacia, o suspeito preferiu não fazer qualquer declaração e ficará à disposição do poder judiciário. Como há a possibilidade de haver outras vítimas, imagens do suspeito na prática criminosa, flagrado pelas câmeras, estão sendo apresentadas. Caso alguma outra vítima o reconheça, deve procurar o DAGV de Lagarto que continuará com as investigações.

Informações e foto SSP