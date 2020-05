PREFEITURA REALIZA NOVA FISCALIZAÇÃO NA ÁREA COMERCIAL NO CENTRO

30/05/20 - 10:15:00

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou nesta sexta-feira (29) uma operação para fiscalizar estabelecimentos comerciais no Centro da capital. A ação ocorreu em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e com a Polícia Militar de Sergipe, para averiguar o cumprimento das medidas emergenciais previstas nos decretos do governo do estado e do município, para enfrentamento à Covid-19. Essa é a sétima ação integrada desenvolvida na localidade, das quais três foram em parceria com a PM.

A constatação de aglomerações na região resultou em uma abordagem mais incisiva, como explica o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida. “As operações de hoje foram mais duras. Nós fizemos autuações e multamos estabelecimentos que permaneciam abertos indevidamente. Infelizmente, daqui em diante será dessa forma. Não gostaríamos que fosse assim, preferíamos que as pessoas se conscientizassem”, declarou.

Estiveram envolvidos nessa ação órgãos operacionais que integram a Semdec. A Defesa Civil, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e Procon Aracaju, atuam de maneira conjunta pela conscientização da população e para fazer cumprir as medidas emergências que visam achatar a curva de contágio pelo coronavírus.

“Nós estamos em uma fase de ascendência da contaminação. O número de casos tem crescido. O número de óbitos tem crescido. É preciso que nós consigamos achatar a curva de contaminação. A única forma para alcançar essa meta é o isolamento social. As pessoas precisam compreender que devem ficar em casa”, alertou Luís Fernando.

O trabalho das equipes de fiscalização ocorre de maneira contínua, seja para ações integradas para coibir o descumprimento dos decretos ou para apurar as denúncias que chegam até os órgãos. Mais de 900 estabelecimentos já foram vistoriados durante as ações integradas, que resultaram na interdição de, aproximadamente, 162 pontos comerciais.

Foto André Moreira